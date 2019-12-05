Какие продукты замедляют процесс старение?

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Черемша

Пучка черемши хватит тебе надолго: она обладает сильным ароматом и для того, чтобы придать блюду пикантности, достаточно одного стручка.

Черемша разгоняет обмен веществ, способствует похудению, дарит бодрость и улучшает пищеварение. А еще, это отличный способ очистить тело от излишнего холестерина.