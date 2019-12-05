Скачать
Четверг, 05.12.2019
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
Улицы перекрыты, завалы разбирают: что происходит на месте пожара в Одессе
Улицы перекрыты: что происходит на месте пожара в Одессе
Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа
Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря

Какие продукты замедляют процесс старение?

Смотрите фото (5)
Какие продукты замедляют процесс старение?
12:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Эта полезная зелень должна быть в холодильнике у каждого.

  • 1

    Черемша

    Пучка черемши хватит тебе надолго: она обладает сильным ароматом и для того, чтобы придать блюду пикантности, достаточно одного стручка.

    Черемша разгоняет обмен веществ, способствует похудению, дарит бодрость и улучшает пищеварение. А еще, это отличный способ очистить тело от излишнего холестерина.

  • 2

    Зеленый чеснок

    Ростки молодого чеснока понижают уровень сахара в крови, помогают справиться с повышенным давлением и обладают бактерицидными свойствами: способны бороться с болезнями и инфекциями.

    Молодой чеснок является отличным афродизиаком и повышает либидо.

  • 3

    Петрушка

    Петрушка полезна для зрения: в ней содержится максимальное количество бета-каротина и витамина А. Она поднимает гемоглобин, а благодаря высокому содержанию кальция, укрепляет кости и зубы.

    В петрушке содержатся антиоксиданты, которые замедляют процесс старения и предотвращают опасные заболевания.

  • 4

    Укроп

    Укроп способен лечить почечные и простудные заболевания на ранних стадиях: это идеальный помощник при цистите.

    К тому же, он ускоряет обмен веществ, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, успокаивает тахикардию и нормализует давление.

Все, что нужно знать о витамине Е

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Продукты, Еда, Зелень, Процесс старения, Старение кожи, Советы медиков, Какие продукты замедляют процесс старение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
02 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
03 Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
04 Итоги дня 4 декабря: пожар в Одессе и встреча Зеленского с премьером Швеции
05 Эффектная Лилия Ребрик продемонстрировала стройные в ультракоротком платье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Верховная Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса
Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса
Снег и гололед: что происходит на дорогах Украины
Снег и гололед: что происходит на дорогах Украины
Сегодня отмечают День волонтера
Сегодня отмечают День волонтера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь