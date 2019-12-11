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Среда, 11.12.2019
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Спокойствие, только спокойствие: чем на самом деле можно заесть стресс

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Спокойствие, только спокойствие: чем на самом деле можно заесть стресс
23:15 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:10 полезных продуктов питания, которые особенно показаны людям, испытывающим сильные эмоциональные нагрузки.

  • 1

    Бразильский орех

    Считается, что для поддержания хорошего настроения нужно употреблять около трех бразильских орехов в день. Благодаря содержащемуся в них селену они оказывают успокоительное и расслабляющее действие на нервную систему, ускоряя эмоциональное восстановление организма. Правда, для того, чтобы ореховая магия началась, употреблять нужно свежие орехи. Выбирая их в магазине, обращайте внимание на вес и плотность. Правильный бразильский орех плотный, тяжелый и хрустящий.

  • 2

    Клюква

    Одна из самых полезных ягод в природе. В ней содержатся витамины A, К, E и группы B и рекордное количество аскорбиновой кислоты, которая снижает уровень кортизола, гормона стресса. Клюкву рекомендуют людям, испытывающим сильные эмоциональные нагрузки, так как она способствует повышению настроения и нормализации общего психо-физического состояния. Она благоприятно воздействует на работу сосудов и снижает уровень «плохого» холестерина. Ее также рекомендуют включать в рацион девушкам после 25 лет, так как благодаря высокому содержанию полифенола она оказывает не только омолаживающий эффект на кожу, но и предотвращает преждевременное старение.

  • 3

    Ромашковый чай

    Самое популярное успокаивающее средство, которое можно найти практически на каждой кухне. Расслабляющее действие чая объясняется содержанием в ромашке апигенина, который положительно влияет на эмоциональное состояние и успокаивает расшалившиеся нервы. Такой чай также помогает бороться с бессонницей, которою вполне можно назвать бичем современного человека. Главное, выпивать чай не позже чем за полтора-два часа до сна, чтобы не проснуться наутро с опухшим лицом.

  • 4

    Сельдерей

    Как бы удивительно это ни звучало, но сельдерей отличное противострессовое средство. И успокоить нервы помогает не только его завораживающий хруст, но и особый баланс микроэлементов в составе. Высокое содержание калия и витаминов С, B1 и Е положительно влияет на эмоциональное состояние, снимая напряжение и помогая побороть стресс. Особенно полезен сельдереевый сок.

  • 5

    Салат-латук

    Такой салат богат кальцием и калием, которые помогают выровнять эмоциональное состояние и скорее прийти в состояние дзэна. Латук показан излишне раздражительным людям и тем, кто страдает от бессонницы. Правда, будьте осторожны, салат не рекомендован тем, у кого есть проблемы с мочевыделительной системой.

  • 6

    Черный шоколад

    В шоколаде содержится вещество анандамин, влияющее на уровень выработки дофамина, который в том числе отвечает за чувство расслабленности и спокойствия. Помимо этого в шоколаде содержится аминокислота триптофан, которую еще называют естественным антидепрессантом, помогающим быстро засыпать и хорошо высыпаться, скоро достигать расслабления, уменьшать раздражительность и агрессивность, а также поднимать настроение.

  • 7

    Абрикосы

    Абрикосы богаты витамином В2 или рибофлавином, который незаменим при умственных нагрузках. Он помогает справиться с головными болями и улучшает концентрацию. Ешьте абрикосы, чтобы легче перенести нагрузки, связанные с умственной работой, например, во время учебы или работы над сложными задачами. Лучше всего есть их свежими, но и в сушеном виде они также могут быть полезными для контроля своего эмоционального состояния.

  • 8

    Миндаль

    Пару миндалин в день советуют есть многие диетологи. Этот орех полезен не только для физического здоровья, так как помогает бороться организму со свободными радикалами и предотвращает преждевременное старение, но и для эмоционального состояния, помогая бороться с последствиями стресса. Благодарить стоит витамин Е, который содержится в миндале в высокой концентрации. Именно он снижает эмоциональное напряжение и настраивает на волну спокойствия.

  • 9

    Морковь

    Морковь богата витамином А, который помогает снимать напряжение и нормализует сон. Ешьте морковь в течение дня, чтобы предотвратить развитие нервных симптомов или выпивайте стакан морковного сока перед сном, чтобы лучше уснуть и снять с себя все тревоги, накопившиеся за время работы. Главное, знать меру, так как при чрезмерном употреблении моркови может развиться сонливость, вялость и головная боль.

  • 10

    Нут

    Турецкий горох богат аминокислотой глицин, которая показана при переутомлении организма. Глицин вызывает чувство удовлетворения и покоя, снижает раздражительность и подавляет тревожность. Его также рекомендуют тем, кто страдает от резких перепадов настроения.

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Питание, Здоровье, Стресс, Продукты, Напряжение.
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