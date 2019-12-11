Доступный и вкусный суперпродукт: почему так полезно есть яйца

Новости шоу бизнеса:Яйца обладают целым рядом уникальных ингредиентов и полезных свойств для человека.

Яйца очень полезны и питательны. Они содержат белки и небольшое количество калорий. Желток это хороший источник цинка, железа, витаминов A, B и D, рибофлавина, кальция, железа, фосфора, лютеина и холестерина. В белках содержится непосредственно белок. В одном яйце 11% суточной необходимой мужчинам доза белка и 14% суточной дозы для женщин. Вот почему яйца так популярны во всем мире.

Опубликованное журналом Metabolism исследование показало, что употребление одного яйца на завтрак обеспечивает длительное чувство сытости и даже помогает худеть.

Но этим удивительные преимущества яиц не ограничиваются. В журнале The American Journal of Clinical Nutrition были опубликованы материалы, которые показали, что употребляющие от одного до трёх яиц в неделю люди на 11-21% уменьшают риск развития повышенного артериального давления, по сравнению с теми, кто ест меньше яиц. А всё за счёт того самого белка, уровень которого составляет 6,3 г на одно крупное яйцо. Значительное количество диетического белка связано с заметным снижением показателей артериального давления.

Более того, китайские исследователи обнаружили в яйцах специфический фермент, который также оказывает влияние на артериальное давление. Причём его можно сопоставить с распространенными лекарствами против гипертонии из группы ингибиторов АСЕ. Наконец яйца оказывают позитивное воздействие на уровень холестерина, уменьшая показатели «плохого» и увеличивая показатели «хорошего» холестерина.