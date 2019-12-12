Сельдерей в кулинарии и медицине

Новости шоу бизнеса:Лечебные свойства и рецепты необычных блюд.

В средние века сельдерей попал в Европу, французы дали растению название «селей». А у нас его стали выращивать с 18-го века и называть «сельдерей». У знахарей есть свое слово для овоща – «присуха». Считалось, если носить корешок сельдерея в качестве амулета, он принесет не только счастье, но и взаимную любовь.

Лечебные свойства сельдерея

В литературе 19-го века встречаются сведения о лечебной силе разных частей сельдерея. Писали, что его коренья обладают согревающими свойствами, помогают желудку, вызывают потоотделение, повышают аппетит, спасают при метеоризме и расстройстве пищеварения. А о настойке из семян растения говорили, что она мочегонная.

Сегодня его способность утолять боль, снимать воспаление, способствовать оттоку жидкости используют при лечении цистита, пиелонефрита, подагры, дерматита и других кожных заболеваний. Обычно берут корень сельдерея: измельчают, отмеряют 40 граммов сырья и заливают стаканом холодной воды. Настаивают при комнатной температуре в течение нескольких часов. За сутки это количество настойки нужно выпить в несколько приемов.

При таких же проблемах рекомендуется принимать свежий сок сельдерея по 1-2 чайной ложке дважды в день за полчаса до еды. Готовить его можно как из корня, так и листьев и черешков сельдерея. Свежий сок можно употреблять диабетикам, так как он уменьшает жажду.

При болезненных менструациях народные лекари советуют настой из семян сельдерея. Готовится он аналогичным образом. При комнатной температуре 2 часа настаивается 1 чайная ложка семян, залитая 200 мл воды. Готовый настой нужно процедить и выпить за несколько приемов в течение дня.

Женщинам после 35 лет травники рекомендуют 3-4 раза в год пропивать настой семян сельдерея курсами по 27 дней. Он поможет избежать гормональных скачков, слабости и всех неприятностей, связанных с климаксом. Для приготовления настоя достаточно половину чайной ложки семян залить с вечера 200 мл кипятка и настоять от 8 до 10 часов. Утром за 30 минут до завтрака нужно выпить ¼ часть суточной дозы. Остальные три части выпиваются в течение дня тоже за полчаса до еды.

Свежие листья сельдерея обладают заживляющими и дезинфицирующими свойствами, поэтому их можно прикладывать к ранам или язвам. А можно приготовить мазь, тщательно растерев листочки с несоленым сливочным маслом. Накладывается средство на рану в виде марлевой или бинтовой повязки.

Сельдерей в кулинарии

Витаминный состав сельдерея впечатляющий: аскорбиновая кислота, витамины группы В, провитамин А, витамины Е и К. Для сердечников в нем есть соли кальция, для страдающих нервными заболеваниями – соли магния, соли калия, апиол. Аспарагин – для диуретического эффекта.

Сельдерей улучшает водно-солевой обмен, поэтому показан пожилым людям и тем, кто страдает от ожирения. Употребление в пищу всех его частей тонизирует организм, способствует физической и умственной работе. Причем использовать сельдерей в пищу весной и летом можно в свежем виде, зимой – в сушеном, а коренья хорошо хранятся до весны.

Сельдерей, благодаря наличию эфирных масел, имеет сильный аромат, напоминающий яблочный. Вкус у растения одновременно и сладковатый, и горьковатый, поэтому его можно сочетать с мясом, овощами, грибами. Листовой и черешковый сельдерей хорошо добавлять в салаты и супы. Сушеная зелень сельдерея подходит для жирной птицы: гуся, утки.

Блюдам из фасоли, баклажанов, томатов, картофеля и капусты сельдерей придает изысканный вкус и аромат. Его можно использовать при засолке огурцов, кабачков и баклажанов.

Очень вкусна и полезна сельдерейная соль, которая зимой обогащает вкус, витаминный состав пищи. Готовят ее из высушенных и смолотых или истолченных частей растения. В ход идут семена, корень, черешки. Такая соль применяется не только на домашней кухне, но и в промышленном производстве.

Зелень сельдерея для зимнего потребления можно высушить, заморозить или засолить методом сухого посола.

Рецепты ароматных блюд

Очень вкусен сельдерей, запеченный в сметане. Корень нужно очистить, нарезать кусочками в виде «лапши» и отварить до готовности в подсоленной воде. Затем сельдерей вынимается и вкладывается в форму, смазанную маслом. Сверху овощ следует залить сметаной, в которую для густоты можно добавить чайную ложечку муки. Для красивой корочки все присыпается тертым сыром. Блюдо запекается в духовке до готовности.

Очень легкий диетический супчик из сельдерея подойдет даже для романтического вечера. Корень сельдерея следует натереть на крупной терке или очень тонко нашинковать и слегка протушить в растительном масле. Затем нужно к нему добавить 1-2 ложки муки, залить все это горячей водой и проварить до готовности. Желток смешиваем с ложкой сметаны, взбиваем с мелко нарезанной зеленью петрушки и укропа и, помешивая, вливаем в горячий суп.

Еще полезнее салат из сырого сельдерея. Корень нужно нашинковать тонкой соломкой и залить подсоленным кипятком. Через 2-3 минуты воду можно слить. Пока сельдерей охлаждается, шинкуются лук, морковь, яблоко. Салат нужно досолить по вкусу и заправить сметаной. Уместно добавить вареное яйцо.

Народные лекари считают, что большую услугу сельдерей оказывает мужчинам. Недаром Пушкину приписывают строки «Чтобы муж был жене милее, подарите ему сельдерея…»