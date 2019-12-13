Шесть вредных привычек, которые разрушают иммунитет

1 Иммунитет может ухудшиться, если не следовать каким-то определённым правилам. А если поддаваться вредным привычкам, то ещё больше. И речь идёт не о курении или алкоголе, а о более повседневных вещах. Нехватка сна Все знают, что организму требуется не меньше 7-8 часов сна, чтобы он полностью отдохнул и зарядился энергией. Пока мы спим, активизируется часть иммунной системы, ответственной за обнаружение вирусов и бактерий, развитие механизмов, защищающих организм от их действия. То есть от нехватки сна иммунитет не справляется. Так что стоит спать больше, чтобы не погубить иммунитет.

2 Недостаточно активности Кто-то любит активность, другие предпочитают пассивный отдых. Но последние могут погубить свой иммунитет таким образом. Если в целом в их жизни будет недостаточно активности, то велика вероятность ухудшения состояния здоровья и самочувствия. Потому, если Вы забоитесь о состоянии своего иммунитета, следует добавить активности в свой образ жизни.

3 Замкнутость Сейчас многие люди любят обозначать себя социофобами и интровертами. Нехватка дружеского общения может негативно сказаться на иммунитете. Ведь отсутствие таких отношений чревато отсутствием выработки окситоцина – гормона, делающего нас счастливее и позитивно влияющего на иммунитет.

4 Стресс От стресса страдает весь организм, в том числе иммунитет. Физическое и нервное напряжение могут отрицательно сказаться на работе иммунной системы. Если организм регулярно подвергается таким нагрузкам, то наблюдается снижение иммунитета. Алкоголь, курение, наркотики – как известно, все они негативно влияют на иммунитет. А о пользе правильного питания тоже многие наслышаны. Не стоит злоупотреблять жирами, колбасными изделиями, выпечкой, полуфабрикатами, спиртным. А вот растительной и полезной пищи должно быть в рационе больше – орехи, крупа, зёрна, фрукты и овощи, растительные масла должны присутствовать в меню.