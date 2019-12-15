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Продукты, опасные для здоровья малышей

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Продукты, опасные для здоровья малышей
03:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Какие же продукты вовсе нельзя давать ребенку и почему?

  • 1

    Питание маленького ребенка, особенно которому еще не исполнилось двух лет, существенно отличается от взрослого. Ведь организм малыша еще слишком чувствителен, поэтому некоторые продукты особенно негативно влияют на его состояние. 

    Дыня и виноград

    Оба эти продукта провоцируют повышенное газообразование и увеличивают нагрузку на поджелудочную железу. Поэтому после их употребления малыша будут мучить колики, отрыжка и слабость.

  • 2

    Сдоба

    Всевозможные вкусности, приготовленные из сдобного теста, перегружают поджелудочную железу. У малышей она еще не до конца сформирована, поэтому может дать сбой. В результате у ребенка возникает расстройство желудка, запоры, вздутие живота, слабость и боли в подреберье.

  • 3

    Шоколад

    Основа этого лакомства – какао бобы, которые являются мощным аллергеном. Кроме того, какао стимулирует работу нервной системы и может привести к ее перевозбуждению, что чревато нарушением сна и раздражительности ребенка.

  • 4

    Мясные и рыбные бульоны

    Во время варки мяса или рыбы вода напитывается экстрактивными веществами, которые раздражают слизистые оболочки желудка и кишечника малыша. Поэтому продукты на мясных и рыбных бульонах (супы, борщи, холодец и т.д.) детям до 2-х лет противопоказаны. Лучше приготовить суп на овощном бульоне, а отварное мясо или рыбу давать отдельно.

  • 5

    Морские деликатесы

    Креветки, кальмары, осьминог – эти деликатесы любят многие дети. Но все они причисляются к трудноусвояемым продуктам, которые могут нарушить пищеварение даже взрослого человека. К тому же, они способны спровоцировать мощную аллергию у ребенка из-за повышенного содержания белка, с которым маленький организм неспособен справиться.

  • 6

    Икра

    Любая рыбная икра является источником большого количества белка, поэтому для маленьких детей, так же, как и другие морепродукты, она является опасным аллергеном. Кроме того, для подготовки икры к употреблению, то есть – засолки, используется большое количество соли, которая перегружает почки и может привести к сбоям в их работе.

  • 7

    Грибы 

    Медики вовсе не рекомендуют давать грибы детям до 7 лет, а малышам – и подавно. Помимо того, что это тяжелый для пищеварительной системы продукт, грибы еще и являются такой себе губкой, которая впитывает и накапливает в себе вредные вещества из окружающей среды, поэтому могут стать причиной сильнейшего отравления или как минимум несварения.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Продукты, Малыши, Советы медиков, Еда для малышей, Что нельзя давать малышам.
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