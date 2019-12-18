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Продукты питания, на которых нельзя экономить

Продукты питания, на которых нельзя экономить
11:06 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:За качество и безопасность продуктов приходится платить.

Экономия семейного бюджета – похвальная черта, но некоторые продукты питания должны оставаться в рационе неизменно высококачественными независимо от цены.

Эксперты по здоровому питанию рассказали о трех продуктах, на которых нельзя экономить и, тем более, полностью отказываться.

"Исключение из рациона этих продуктов или замена их аналогами может обернуться крайне негативными последствиями для организма и состоянии здоровья", — высказали терапевты свою точку зрения по данному вопросу.

В частности, врачи порекомендовали регулярно есть мясо, и подсказали, что употреблять этот продукт лучше всего по системе "день через день". Согласно данному методу дни употребления мяса или птицы нужно чередовать с днями, когда употребляются растительные продукты, богатые белком, — он помогает сохранить и здоровье, и бюджет.

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Также, отмечают эксперты, не стоит экономить на сладостях и выпечке. "Это может показаться странным, но ведь только крайне незначительное количество людей может полностью отказаться от этих продуктов. Поэтому важно употреблять только очень качественные сладости", — пояснили эксперты.

Они напомнили, что дешевые сладости часто являются источником вредных трансжиров.

Еще, по мнению медиков, из рациона питания нельзя исключать орехи (семечки). В них содержатся незаменимые микроэлементы, не говоря уже о том, что в орехах много растительного белка и ненасыщенных жирных кислот.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Экономия.
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