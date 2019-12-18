Скачать
Среда, 18.12.2019
В Украине вводятся электронные ученические и студенческие билеты
Ученические и студенческие билеты в смартфоне: когда запустят
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

Кофе: польза и вред для здоровья организма

Кофе: польза и вред для здоровья организма
14:23 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие из нас любят начинать свой день с этого ароматного бодрящего напитка.

В 2010 году шведские ученые из Университета Умео впервые исследовали то, как способ приготовления кофе влияет на его полезные свойства. Тогда любимый напиток все еще подозревали в канцерогенности, но 15 лет наблюдения за 64,603 жителями провинции Вестерботтен показали, что сваренный в турке кофе предпочтительнее фильтрованного: его употребление связали со снижением риска рака молочной железы.

Позже мета-анализ 59 независимых исследований подтвердил, что кофе снижает общую заболеваемость раком, в частности – раком мочевого пузыря, ободочной и прямой кишки, печени, эндометрия, пищевода, поджелудочной, молочной и предстательной железы.

Существовали ограниченные данные о том, что кофе связан с повышенным риском развития рака желудка и рака мочевого пузыря, но в 2016 году эксперты Международного агентства по изучению рака (МАИР) пришли к выводу, что убедительных доказательств этой связи нет. В июне 2016 ВОЗ исключила кофе из списка вероятных канцерогенов, где он находился в течение 25 лет. Теперь ароматный напиток заслуженно признали частью здоровой диеты.

Существует немного информации о "более полезных" способах приготовления или сортах кофе, но та информация, которой мы владеем сегодня, позволяет выделить несколько ключевых признаков полезного кофе:

  • Кофе с кофеином полезнее своего декофеинизированного собрата. По всей видимости, это связано с тем, что при удалении кофеина из зерен извлекают многие антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом и воспалительными реакциями.

  • Кофе полезен до тех пор, пока вы едите качественную пищу и не курите. Очевидно, что чашка кофе, выпитая "под сигарету", не спасет вас от пагубного влияния табачного дыма.

  • Температура полезного кофе не должна превышать 65 °С: в июне 2016 МАИР признала горячие напитки канцерогенами, заподозрив их в причастности к развитию рака горла и пищевода.

  • Полезный кофе не содержит сахара. Регулярное употребление сладких напитков – прямая дорога к сахарному диабету, атеросклерозу и другим неприятностям.

  • Приготовленный кофе предпочтительней растворимого. Исследование показало, что чашка растворимого кофе во время еды снижает всасывание железа с 5,88% до 0,97%. Впрочем, через час после еды способ приготовления кофе на метаболизм железа уже не влияет.

Напитки, которые помогают снизить давление

Говоря о кофе, можно сказать, что мы пьем настоящее лекарство. Ведь кофе в своем составе содержит множество необходимых организму минеральных веществ, помогает сосредоточить внимание, отлично тонизирует. Не случайно его название происходит от арабского слова "qabwa", которое означает "делать сильным". Кофе относится к продуктам, повышающим настроение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Кофе, Напитки, горячие напитки, Полезное кофе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
05 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Новогодняя ночь: как будет работать транспорт в Киеве
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь