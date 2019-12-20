Чем кормить мозг: полезные продукты для ясного ума

1 Диетологи назвали 10 лучших продуктов, которые помогут взбодрить ваше усталое серое вещество и вернуть ясность и креативность мышления. Орехи Люди, которые съедают в день горсть орехов, в среднем на двадцать процентов эффективнее в логических задачах. Исследования влияния орехов на мозговую активность велись не один раз. В ходе одного из них было доказано, что семь грецких орехов в день в течение шести месяцев могут снизить содержание холестерина в крови на 10%. Орехи обладают высокой пищевой ценностью и в то же время это хороший источник витаминов, минералов, клетчатки. В них есть мононенасыщенные жиры, которые встречаются и в других полезных продуктах, таких как, например, оливковое масло. Кроме того, в орехах обнаружены растительные антиоксиданты. Да и вообще — грецкий орех похож на мозг, а это неспроста.

2 Кофе Конечно, все пьют кофе для того чтобы взбодриться и не клевать носом в течение дня. Но кофеин помогает не только не заснуть, но и активизирует участки мозга, отвечающие за концентрацию и внимание.

3 Рыба Высокобелковая пища с обилием полезных жиров Омега-3 — лучший выбор для человека, ведущего активный образ жизни.

4 Оливковое масло Недавние исследования показали, что вещества, содержащиеся в оливковом масле, способны помогать мозгу выводить продукты обмена веществ, тем самым улучшая когнитивную функцию. Вещество олеокантал, входящее в состав масла, планируется даже использовать в разработке лекарства от болезни Альцгеймера.

5 Морепродукты Такого количества полезного белка, как в морепродуктах, не найти ни в одном другом продукте. Мидии, кальмары и прочие обитатели дна помогут мозгу целым набором легкоусваиваемых аминокислот и полиненасыщенных жиров Омега-3.

6 Темный шоколад Всего пара маленьких плиточек поможет нормализовать давление и оптимизировать приток крови к мозгу. Все из-за полезных свойств какао-бобов, способных нивелировать уровень холестерина и жиров в крови. Но помните, в больших количествах шоколад может принести совсем другие результаты.

7 Мята Мята оказывает седативное воздействие и стимулирует участки мозга, ответственные за концентрацию. Поэтому, если суета вокруг мешает сосредоточиться, пара листочков свежей мяты в чае могут произвести нужный эффект.

8 Апельсины Наш организм не синтезирует витамин С самосмоятельно, поэтому нам и приходится употреблять в пищу кислые фрукты и прочие носители целебного свойства. Апельсины хороши тем, что кроме солидных запасов этого самого витамина, еще заключают в себе эфирные масла, которые оказывают легкое возбуждающее и стимулируещее воздействие на мозг.

9 Ягоды Настоящая кладезь витаминов и ни менее полезных веществ — флаваноидов, которые помогают сделать обмен веществ более эффективным, и улучшить когнитивные способности мозга. Поэтому горсть ягод в день может стать панацеей для вашего истощенного холодами мозга.