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Бережет не только горло: почему нужно пить только теплую воду

Бережет не только горло: почему нужно пить только теплую воду
15:24 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Медики объяснили, почему теплая вода полезнее холодной.

О пользе воды было сказано довольно много, однако мало кто знал, что теплая вода гораздо полезнее, нежели холодная. Эксперты назвали 4 основных причины, по которым следует отдать предпочтение именно теплой воде.

Теплая вода обладает целительными свойствами, которые позитивно влияют на весь организм.

Пищеварительный тракт лучше переваривает, расщепляет и усваивает пищу именно тогда, когда человек в достаточном количестве употребляет теплую воду. Холодная жидкость в этом случае действует наоборот, то есть процессы замедляются, а также затвердевают жиры.

Относительно дыхательной системы воздействие теплой воды способствует избавлению от неприятного ощущения сухости в ротовой полости, а также смягчению связок. Холодная вода провоцирует накопление слизи, а также воспалению горла.

Веские причины держать под рукой воду с лимоном

Кровеносная система позитивно реагирует на теплую воду. В организме улучшается кровообращение, расширяются сосуды.

Что касается нервной системы, теплая вода снимает спазмы и болевые ощущения в области головы, в то время, как холодная вода способствует развитию головных болей.

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Вода, Советы, Напиток, Тепло, Холод.
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