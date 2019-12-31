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Лучшие продукты, которые деликатно позаботятся о вашей печени

Лучшие продукты, которые деликатно позаботятся о вашей печени
05:31 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Какие бы вредные вещества ни попадали в наш организм, все они проходят через печень.

Печень – орган, в котором происходит более 600 различных биохимических реакций. Недаром, ее называют лабораторией организма. Она выполняет множество различных функций, чем подчеркивается ее важность для поддержания здоровья. Существует ни много ни мало, а 14 лучших и худших продуктов для вашей печени. Возможно, их наберется и больше, но эти «супер» и «анти» на все 100%!

ОВСЯНАЯ КАША

Да, да. Уж сколько можно говорить о ней!.. И все же мы снова за свое: в овсянке найдены биологически активные вещества, оказывающие благоприятное воздействие на работу печени, поджелудочной и щитовидной желез. К тому же пища с большим количеством клетчатки может помочь вашей печени хорошо функционировать. Ученые утверждают, что овсяная каша помогает избавиться от лишних килограммов и жира на животе, благодаря чему печень будет находиться в здоровом состоянии. Главное, правильно выбирайте хлопья (зерна очень долго варятся, но если вы перфекционист, тогда употребляйте зерновую кашу, а еще лучше пророщенные зерна). Хлопья выбирайте покрупнее и потолще («Геркулес» и «Экстра 1»). Их производят из цельных зерен, в них сохраняются полезные масла, минералы и витамины.

ЖИРНЫЙ ПРОДУКТ ВРАГ ВАШЕЙ ПЕЧЕНИ

Гамбургеры и картошка-фри точно не сохранят ей здоровье. Если есть слишком много продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, то это затруднит ее работу. Со временем такое питание может привести к воспалению печени, поджелудочной. Поэтому когда вы в следующий раз зайдете в ресторан быстрого питания, остановите свой выбор на салате.

БРОККОЛИ

Американские ученые утверждают, что брокколи защищает от неалкогольной жировой болезни печени. Кроме того, в 2016 году ученые из Университета штата Иллинойс в своей статье, опубликованной в журнале Journal of Nutrition, сообщили, что регулярное потребление брокколи снижет риск развития рака печени. Способов приготовления этого овоща много. Конечно, самый простой – брокколи на пару, но не всем по вкусу придется такая диетическая еда.

САХАР, ВЫЙДИ ВОН!

Слишком много сладостей может негативно отразиться на вашей печени. Почему? Дело в том, что печень перерабатывает сахар в жир. Слишком много сахара? Печень произведет много жира и он начинает накапливаться в организме. В конечном счете, у вас диагностируют ожирение печени. Так что сделайте доброе дело для своей печени – не ешьте много сладостей.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

В зеленом чае присутствуют антиоксиданты – катехины. У ученых есть доказательства того, что эти органические вещества из группы флавоноидов могут снизить риск развития некоторых видов рака, в том числе и рака печени. Катехинов много в свежем зеленом чае, который пьют горячим. А вот в готовых к у потреблению напитках под названием «зеленый чай», продающихся в супермаркетах, их гораздо меньше.

ВОДА

Здоровье печени во многом зависит от того, есть ли у человека лишние килограммы. Поэтому нужно поддерживать нормальный вес тела. Для этого постарайтесь пить вместо сладких газированных безалкогольных напитков обычную воду (естественно, бутилированную). Вас приятно удивит снижение количества потребляемых калорий.

МИНДАЛЬ

В орехах, особенно в миндале, много витамина Е (он является мощным антиоксидантом) и разных питательных веществ, которые, согласно исследованиям, защищают от жировой болезни печени. К тому же, миндаль полезен для сердца, а в статье ученых их Калифорнийского университета, опубликованной в прошлом году в журнале Cancer Letters, говорится, что он также снижает риск рака толстой кишки. Поэтому добавляйте миндаль в салаты или просто кушайте его, если вам вдруг захочется перекусить.

КОФЕ

Кофеманы, радуйтесь! Ученые утверждают, что 2-3 чашки кофе в день защищают печень от воздействия чрезмерного количество алкоголя и нездоровых продуктов питания. Также есть доказательства, что этот напиток снижает риск развития рака печени.

В 2016 году английские ученые из Университета Саутгемптона провели мета-анализ девяти исследований и пришли к выводу, что регулярное потребление кофе в небольших количествах защищает от цирроза печени. Результаты этого мета-анализа были опубликованы в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

СОЛИ МЕНЬШЕ

Организму человека нужна соль, но не в таких количествах, в которых многие из нас ее потребляют. Если в вашем рационе много натрия (т.е. соли), то это может привести к фиброзу, являющемуся первой стадией рубцевания печени. А отсюда уже недалеко и до цирроза. Старайтесь есть меньше обработанных продуктов. Кушайте свежие, а не консервированные овощи. И вообще – спрячьте солонку!

ШПИНАТ

В листовой зелени, особенно в шпинате, много антиоксиданта под названием глутатион. Он помогает печени хорошо функционировать. Кстати, печень сама вырабатывает глутатион, но иногда его бывает недостаточно. Поэтому рекомендуем включить в ваш рацион шпинат. В шпинате также много бета-каротина, который снижает риск появления астмы, а также калия, с помощью которого понижается артериальное давление. В конце концов, это отличная основа для многих салатов.

ЧЕРНИКА

В чернике в большом количестве содержатся питательные вещества под названием полифенолы. Эти вещества защищают от неалкогольной жировой болезни печени, которая часто связана с высоким уровнем холестерина и ожирением. Если вы не любите чернику или она не продается в вашем городе, то полифенолами богат черный шоколад. Также эти вещества в достаточно большом количестве присутствуют в оливках и сливах.

АЛКОГОЛЬ ОНА НЕ ЛЮБИТ

Если вы будете пить слишком много алкоголя, то это нанесет вред вашей печени. Со временем может развиться цирроз печени. Вред может нанести и нерегулярное употребление алкоголя в большом количестве. Женщинам достаточно одного бокала вина в день, а мужчинам – два бокала.

СПЕЦИИ

Хотите сохранить одновременно в здоровом состоянии печень и сердце? Тогда не забывайте о специях, особенно об орегано, шалфее и розмарине (также рекомендуем обратить внимание на корицу, карри и тмин). Они являются богатым источником полезных полифенолов. К тому же благодаря использованию специй можно сократить использование соли.

Ученые назвали лучший продукт для снижения холестерина

СНЕКИ УБРАТЬ

Вам, конечно, известно, что в снэках, например, в чипсах, много сахара, соли, жира. Естественно, это не приносит пользу вашей печени. Во многих странах уже борются с общедоступностью снеков, из школ убирают автоматы с такими продуктами. Тем не менее, они по-прежнему присутствуют во многих торговых точках. Поэтому заранее позаботьтесь о здоровой закуске (например, носите с собой фрукты или их сушеные варианты).

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Здоровое питание, Продукты, Печень, Продукты для печени.
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