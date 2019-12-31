Как сохранить красоту и здоровье?

Новости шоу бизнеса:Ученые доказали, что недосып делает нас более некрасивыми.

А вот еще одна веская причина спать положенные 7-8 часов, которая, наверняка, подействует на миллионы женщин.

Наука давным давно доказала, как важно высыпаться. Установлено, что недосып приводит к хронической усталости, мешками под глазами, повышению риска целого ряда болезней, депрессии, проблемам с зубами и даже выпадению волос. Но никакие подобные страшилки, судя по всему, не пугают современных людей, которые всё равно спят меньше положенного. Вполне возможно, что они прислушаются к этой новости, которая прозвучит устрашающе для многих женщин и мужчин.

Ученые из Каролинского института в Стокгольме доказали, что дефицит сна даже на уровне двух-четырех часов в день делает человека более уродливым на вид.

Добровольцев считали менее привлекательными после того, как они не высыпались. Также они казались более усталыми, менее здоровыми и даже менее дружелюбными. Ученые фотографировали мужчин и женщин в возрасте от 18 до 47 лет после двух ночей 8-часового сна. Затем эти снимки делались вновь неделю спустя после двух ночей 4-часового сна. При этом на каждой фотографии все изображенные люди должны были позировать без каких-либо ювелирных изделий и косметики.

Оценку степени привлекательности изображённых на снимках людей давала группа из 122 добровольцев, которых набрали произвольно. Они должны были оценивать такие показатели, как внешний вид, здоровье, дружелюбие, а также способность человека внушать доверие.

Оказалось, что высыпающиеся люди выглядели максимально привлекательными и здоровыми для окружающих. По словам авторов исследования, нехватка сна делает лицо более бледным, кожу морщинистой, а это усиливает появление синяков под глазами, что отрицательно влияет на степень привлекательности человека. Единственная характеристика, которая не изменялось людей вне зависимости от того, как много времени они тратили на сон, это способность вызывать доверие.