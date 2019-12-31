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Эти витамины будут очень кстати после 40 лет

Эти витамины будут очень кстати после 40 лет
21:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:После 40 лет особенно важно заниматься своим рационом питания, чтобы он был максимально полезным.

С возрастом наш организм теряет ценные витамины и микроэлементы, поэтому нужно периодически пополнять их запас.

Специалисты советуют употреблять кальций, суточная норма которого после 25 лет должна составлять более 800 мг. Этот микроэлемент необходим для поддержания здоровья костей, суставов и зубов. Хорошими источниками кальция являются молочные продукты (твердый сыр, творог, молоко), зеленые листовые овощи (капуста, шпинат), а также орехи и бобы.

Также нужно принимать Коэнзим Q10 - витаминоподобный компонент, который укрепляет иммунитет, нормализирует артериальное давление и снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Восполнить его запас в организме помогут такие продукты, как говядина, семена кунжута, яйца, арахис, брокколи, а также апельсин и клубника.

Помимо этого, периодически нужно пополнять в организме запас витамина Е, который является мощным антиоксидантом. С его помощью предотвращается развитие раковых клеток и замедляется старение организма. Для повышения его уровня необходимо употреблять больше морепродуктов, орехов, фруктов и ягод.

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Не стоит забывать и про селен - это важный микроэлемент, который берет активное участие во всех процессах организма. Он помогает укрепить защитные функции иммунитета, улучшает обменные процессы и репродуктивную функцию. Этим элементом богаты такие продукты: злаки, морепродукты, грибы, овощи и орехи.

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Здоровье, Витамины, Вред, Польза.
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