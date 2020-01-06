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Недостаток сна: какие последствия и почему стоит высыпаться

Недостаток сна: какие последствия и почему стоит высыпаться
13:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики подчеркивают, что высыпаться необходимо, как детям, так и взрослым и пожилым.

Невролог отметил губительное влияние недостатка сна на состояние нервной системы и даже фигуры. 

"Длительные ночные посиделки негативно сказываются не только на мозге и психике, но и на фигуре. Нехватка сна провоцирует "заедание" нездоровыми закусками, тяжелыми жирными и сладкими блюдами", - отметил врач.

"Исследования показали, что всего одна бессонная ночь нарушает на 15-20 дней нормальный ритм реоэнцефалограммы (РЭГ - один из методов исследования сосудов головного мозга, который показывает их тонус, скорость кровотока)", - указано в сообщении Жукова.

Кроме того, специалист отметил, что на качество сна влияет и дефицит естественного освещения, а потому необходимо в дневное время суток организовывать времяпровождение и прогулки на улице.

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"Зимой из-за уменьшения светового дня и так идет постоянный сбой мелатонинового обмена (мелатонин - гормон сна), нарушается нормальный цикл "бодрствование-сон". Кроме того, мы много времени проводим при ярком искусственном освещении, что тоже влияет на качество сна. Поэтому в каникулы вместо ночных и вечерних прогулок, лучше чаще выходить на улицу днем, пока светит солнце", - советует невропатолог.

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