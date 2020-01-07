Чем опасно переедание и как восстановиться после праздников

Новости шоу бизнеса:Переедание опасно тем, что перегружаются все ферментные и пищеварительные системы организма.

Кроме того, есть риск создания слишком большого давления на клапаны, которые находятся между желудком и двенадцатиперстной кишкой и желудком и пищеводом. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит.

По ее словам, в результате переедания может развиться недостаточность клапанов органов пищеварительной системы с прогрессированием осложнений.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит: “Также, из-за невозможности организмом переварить за один раз большую порцию пищи, переедание создает условия для развития дизбактериоза кишечника – пища туда поступает полупереваренная, и толку с нее организм не получает”.

По словам врача, восстановить привычный режим питания легко. Стоит потреблять необходимое для ежедневного рациона количество пищи.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит: “Блюда, которые остались после празднования, лучше не доедать, потому что это спровоцирует излишнее поступление калорий. Попробуйте готовить меньше. А тем, что осталось, поделитесь с друзьями, устроив мини-праздник на обеденном перерыве в рабочем коллективе”.