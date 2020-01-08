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Врачи рассказали, что случится, если преодолеть привычку к сладкому

Врачи рассказали, что случится, если преодолеть привычку к сладкому
01:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Избыток сахара влияет и на физические способности, и на умственные.

Возможно, вы уже отказались от многих вредных привычек – курения, нездоровых отношений, страсти к кофе или шопингу. Но отказаться от сахара, как оказалось, труднее всего.

Что же говорят об этом ученые? Оказывается, избыток сахара влияет и на физические способности, и на умственные. Баланс кишечника может серьезно пострадать от излишнего потребления сахара, и это сделает вас восприимчивыми к аутоиммунным заболеваниям, способствует развитию язвенного колита, и, конечно же, сахарного диабета.

Перебороть привычку есть сладкое очень трудно, ведь мы биологически «подсажены» на него. Но это можно сделать. Нужно только быть непреклонными и не поддаваться на искушения. Зато, победив себя, жизнь откроется в новых неожиданных и восхитительных ракурсах.

Пропадет чувство зависимости

Любитель сладкого, как наркоман, ждет куска торта, чтобы получить ощущение счастья и облегчить себе выполнение какой-либо работы. Освободившись от этого желания, вы станете стабильным и сбалансированным человеком, который может сосредоточиться на работе, не прибегая к допингу.

Обострятся вкусовые ощущения

Сахар, как и сигареты, сильно снижает восприимчивость вкусовых рецепторов. Люди, которые увлекаются сладким, часто говорят, что им не нравится вкус овощей или цельнозерновых продуктов. Если отказаться от вредной привычки, через некоторое время вы сможете наслаждаться этими блюдами. Ароматы натуральной пищи раскроются, и ваши отношения с едой станут более здоровыми.

Жизнь заиграет другими красками

Избыток сахара затуманивает мозг, и вы чувствуете хроническую усталость. Тело постоянно перерабатывает, чтобы поддерживать собственный баланс.

Сняв пелену зависимости, вы увидите, как обострятся ваши чувства, насколько приятными и подробными станут ощущения. Даже дыхание станет легче, чем в предыдущие годы.

Улучшится память

Есть доказательства, что высокий уровень сахара в крови и уменьшение потребления жиров связаны с проблемами с памятью, вплоть до болезни Альцгеймера.

Уменьшая количество сахара в рационе, вы начинаете употреблять больше DHA (здоровые жиры, которые защищают синаптические нервы), поддерживая тем самым здоровую память. И даже с возрастом останетесь быстрым, ловким и морально сильным.

Большую часть времени вы будете отлично себя чувствовать

Сахар - это пища, которая отягощает весь организм. Всплески инсулина изнашивают наши органы. Когда уменьшается потребление сахара, человек становится здоровее, чем даже он сам думает. Конечно, иногда лень будет вас одолевать, но большую часть времени вы будете действовать четко и целенаправленно.

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Отказаться от сладкого непросто. Это не произойдет в одночасье. Но этого того стоит, чтобы стать независимым.

Естественная сладость яблок, ягод и фруктов раскроется, и это более полезная для здоровья пища. В них содержатся витамины, и они укрепляют иммунную систему. С их помощью можно перебить желание снова съесть чего-нибудь сладкое.

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Сладкое, Вред сладкого, Отказ от сладкого, Что будет если отказаться от сладкого.
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