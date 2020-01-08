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Среда, 08.01.2020
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Посменная работа: в чем заключается опасность
22:34 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В целом подобный режим весьма удобен, ведь высвобождается много времени на личные дела. Однако он опасен для здоровья.

Системы организма, включая циклы сна, приходят в дисбаланс. А, как известно, продолжительное нарушение цикла сна провоцирует ускоренное истощение костей.

Университет Колорадо выявил эту взаимосвязь на примере добровольцев, которые в течение трех недель были вынуждены ложиться спать на четыре часа позже, чем в предыдущий день. Это создавало эффект того, что в сутках 28 часов. За 24 часа разрешалось поспать только 5,6 часа. При этом в самом начале эксперимента и через три недели недосыпа забиралась на анализ кровь. В ней ученые искали биомаркеры, связанные с костями.

Сообщается, что шестерым добровольцам было 20-27 лет, а еще четырем - 55-65 лет. Оказалось, в обеих возрастных группах наблюдалось снижение концентрации маркера P1NP, связанного с формированием костной ткани. При этом у молодых людей концентрация снизилась сильнее (27% против 18%).

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А вот маркер, показывающий способность к разложению старой костной ткани, не менялся. Это повышало риск развития дисбаланса, когда костной ткани теряется больше, чем вырабатывается новой. Итогом может стать остеопороз и переломы.

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Здоровье, Вред, Опасность, Посменная работа.
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