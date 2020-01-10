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Врачи рассказали, как быстро привести в порядок талию

Врачи рассказали, как быстро привести в порядок талию
03:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Иметь красивый, плоский живот мечтает каждая женщина.

К сожалению, именно эта зона у многих является проблемной. Но изменить ситуацию в ваших силах. Прочтите эти 5 рекомендаций и попробуйте учитывать их ежедневно на протяжении хотя бы 6 дней.

Вы убедитесь, что быстро уменьшить объем талии — это реально!

Исключите соль

Не нужно постоянно солить еду. Перестав делать это, вы заметите, как живот и бока начнут таять! Избыток соли задерживает жидкость в организме и в целом замедляет обмен веществ. Используйте соль изредка. Для вкуса добавляйте разные специи и травы. Также если вы не будете постоянно солить блюда, то будете наедаться меньшим количеством пищи. Ограничьте потребление этого продукта, и вы заметите положительные изменения!

Уменьшите потребление углеводов

Не нужно совсем отказываться от углеводов, но уменьшить их потребление — под силу каждому. Ешьте больше белковой пищи и овощей. Уже через 6 дней вы увидите результат. На что нужно налегать: яйца, сыр, творог, орехи, нежирное мясо, рыба, овощи, нешлифованный рис. А вот от картофеля, макарон, хлеба стоит отказаться. Пробыв на такой диете некоторое время, вы заметите существенное уменьшение объемов талии.

Ешьте правильные фрукты

Проведите 6 дней, употребляя большое количество фруктов, и вы сможете вывести из организма шлаки и лишнюю жидкость. Пару сантиметров в области талии гарантированно уйдут. Главное — выбрать правильные фрукты. Не ешьте в больших количествах бананы, финики, курагу, изюм. Отдавайте предпочтение ананасу, киви, грушам, яблокам и особенно грейпфруту.

Забудьте об острой пище

Острая еда способствует выделению большего количества желудочного сока, чем обычно. Это значит, что такая пища стимулирует аппетит. Поэтому на время диеты о жгучих приправах следует забыть. Хотя некоторые специи и пряности способствуют похудению, вес всё равно очень быстро вернется.

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Никаких консервантов

Алкоголь, сахар, обработанная пища с разными консервантами не только вредны, но и со временем оказываются в виде жировых отложений на животе и боках. Кстати, алкоголь — очень калорийный продукт и останавливает процессы восстановления и роста мышц. Поэтому его стоит исключить.

Если вы продержитесь хотя бы 6 дней на этой диете, то явно заметите положительный результат. А главное — никаких рисков для здоровья!

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