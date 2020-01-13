Залог красивой и стройной фигуры: специи, которые помогут сохранить красоту

Её можно добавлять в чай, кофе, творог или йогурт, запечённые яблоки или тыкву.

Ароматная специя не только поднимает настроение, а и улучшает углеводный обмен, нормализуя сахар в крови.

Корица по праву может считаться королевой специй.

Приятная остринка сделает любое блюдо не только приятно пикантным, а и усмирит разгулявшийся аппетит. Ко всему прочему, этот перец способствует ускоренному метаболизму и снижению сахара в крови. Единственный минус – он не рекомендуется людям с проблемами жкт.

Куркума нормализует пищеварение, ускоряет обмен веществ и помогает предотвращать накопление жиров в клетках.

4

Кардамон

Способствует расщеплению жиров, выводит холестерин, улучшает иммунитет и противостоит депрессии. Он прекрасно подходит для чая, кофе, различных напитков и практически для всех блюд.

Кардамон обладает необыкновенной лечебной силой, а также является довольно сильным возбуждающим средством.