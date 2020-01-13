Залог красивой и стройной фигуры: специи, которые помогут сохранить красоту

Корица
Корица по праву может считаться королевой специй.
Ароматная специя не только поднимает настроение, а и улучшает углеводный обмен, нормализуя сахар в крови.
Её можно добавлять в чай, кофе, творог или йогурт, запечённые яблоки или тыкву.
Кайенский перец
Приятная остринка сделает любое блюдо не только приятно пикантным, а и усмирит разгулявшийся аппетит. Ко всему прочему, этот перец способствует ускоренному метаболизму и снижению сахара в крови. Единственный минус – он не рекомендуется людям с проблемами жкт.
Одна щепотка, добавленная в блюдо, ускорит процессы метаболизма.
Куркума
Куркума нормализует пищеварение, ускоряет обмен веществ и помогает предотвращать накопление жиров в клетках.
Куркума - божественный порошок-антиоксидант.
Кардамон
Способствует расщеплению жиров, выводит холестерин, улучшает иммунитет и противостоит депрессии. Он прекрасно подходит для чая, кофе, различных напитков и практически для всех блюд.
Кардамон обладает необыкновенной лечебной силой, а также является довольно сильным возбуждающим средством.
Анис
Анис поднимает настроение и освежает дыхание.
Анис понижает аппетит, борется с неприятным запахом, поднимает настроение и придаёт необычный вкус и аромат напиткам, а также различным блюдам, в том числе рыбным и мясным.
Ароматные звёздочки бадьяна.
Имбирь
Имбирь – верный и надёжный союзник в борьбе с лишним весом. Он нормализует пищеварение, препятствует накоплению холестерина, улучшает метаболизм и заряжает энергией на целый день.
Идеально подходит для напитков и приготовления различных блюд.
Чёрный перец
Говорят, что чёрный перец улучшает работу мозга.
Он борется с сжиганием жировых клеток в организме и лишними калориями, а также улучшает кровообращение, стабилизирует работу головного мозга, нормализует нервную систему и предотвращает старение.
Незаменимый помощник на кухне.
Хрен
Ещё один помощник в борьбе с лишним весом.
Хрен нормализует обмен веществ, а также оказывает бактерицидное, противовоспалительное, мочегонное и желчегонное действие.
Идеально подходит для мясных и рыбных блюд.