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Залог красивой и стройной фигуры: специи, которые помогут сохранить красоту

Смотрите фото (9)
Залог красивой и стройной фигуры: специи, которые помогут сохранить красоту
17:51 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В природе существует один маленький секрет, благодаря которому с лёгкостью можно сохранить красоту форм и упругость тела.

  • 1

    Корица

    Корица по праву может считаться королевой специй.

    Ароматная специя не только поднимает настроение, а и улучшает углеводный обмен, нормализуя сахар в крови.

    Её можно добавлять в чай, кофе, творог или йогурт, запечённые яблоки или тыкву.

  • 2

     Кайенский перец

    Приятная остринка сделает любое блюдо не только приятно пикантным, а и усмирит разгулявшийся аппетит. Ко всему прочему, этот перец способствует ускоренному метаболизму и снижению сахара в крови. Единственный минус – он не рекомендуется людям с проблемами жкт.

    Одна щепотка, добавленная в блюдо, ускорит процессы метаболизма.

  • 3

    Куркума

    Куркума нормализует пищеварение, ускоряет обмен веществ и помогает предотвращать накопление жиров в клетках.

    Куркума - божественный порошок-антиоксидант.

  • 4

    Кардамон

    Способствует расщеплению жиров, выводит холестерин, улучшает иммунитет и противостоит депрессии. Он прекрасно подходит для чая, кофе, различных напитков и практически для всех блюд.

    Кардамон обладает необыкновенной лечебной силой, а также является довольно сильным возбуждающим средством.

  • 5

    Анис

    Анис поднимает настроение и освежает дыхание.

    Анис понижает аппетит, борется с неприятным запахом, поднимает настроение и придаёт необычный вкус и аромат напиткам, а также различным блюдам, в том числе рыбным и мясным.

    Ароматные звёздочки бадьяна.

  • 6

    Имбирь

    Имбирь – верный и надёжный союзник в борьбе с лишним весом. Он нормализует пищеварение, препятствует накоплению холестерина, улучшает метаболизм и заряжает энергией на целый день.

    Идеально подходит для напитков и приготовления различных блюд.

  • 7

    Чёрный перец

    Говорят, что чёрный перец улучшает работу мозга.

    Он борется с сжиганием жировых клеток в организме и лишними калориями, а также улучшает кровообращение, стабилизирует работу головного мозга, нормализует нервную систему и предотвращает старение.

    Незаменимый помощник на кухне.

  • 8

    Хрен

    Ещё один помощник в борьбе с лишним весом.

    Хрен нормализует обмен веществ, а также оказывает бактерицидное, противовоспалительное, мочегонное и желчегонное действие.

    Идеально подходит для мясных и рыбных блюд.

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Здоровье, Фигура, Специи, Стройная фигура, Польза.
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