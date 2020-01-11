Прощай простуда: советы, которые помогут меньше болеть

1 Много чеснока Многие люди убеждены, что именно чесноку они обязаны тем, что мало болеют. Научные исследования показали, что в чесноке содержится особое химическое соединение, которое предотвращает вред, наносимый бактериями иммунной системе. Некоторые люди просто стараются каждый день съедать немного чеснока, а другие используют его в качестве иммуностимулирующего средства, когда чувствуют приближающуюся простуду. Заметив первые признаки болезни, можно есть по зубчику чеснока три раза в день и тогда через сутки недомогание отступит.

2 Отдых с близкими людьми Социальные связи — важный элемент хорошего самочувствия и настроения. Проводились научные исследования, говорящие в пользу данного утверждения. Люди, которые постоянно поддерживают положительные социальные связи, не так быстро стареют и меньше болеют.

3 Физические нагрузки Любая форма упражнений приносит пользу, но кардионагрузки отлично укрепляют сердечную систему. Подъем тяжестей отлично прорабатывает мышечный корсет благодаря чему в среднем и пожилом возрасте человеку удается выглядеть на много лет моложе. Одно научное исследование, подтвердило, что у пожилых людей, которые регулярно устраивают себе интервальную тренировку высокой интенсивности, наблюдалось увеличение возможностей сердечно-сосудистой системы на 69%. Это не только сохраняет здоровье, но и останавливает старение на клеточном уровне.

4 Умеренная чистота Существует такое понятие, как выход за рамки гигиенических привычек. Согласно мнению некоторых ученых, один из секретов того, чтобы никогда не заболеть, — это подвергать себя воздействию микробов. Конечно, такой совет не стоит воспринимать буквально, но иногда полезно устроить иммунной системе стресс, чтобы укрепить ее и научить бороться с внешними опасностями. Проводилось несколько исследований, которые на практике доказали, что воздействие так называемых «нестерильных условий» стимулирует улучшение иммунную защиту человека.

5 Достаточный сон Доктор философии, покойный директор Научно-исследовательского института социальных наук в Университете Южной Калифорнии, который умер в возрасте 87 лет, утверждал, что никогда серьезно не болел, потому что регулярно высыпался. И в его словах есть немалая доля правды, так как исследование в Центре сна медицины Вашингтонского университета показало, что даже у близнецов может быть разный иммунитет, в зависимости от того, сколько кто спит. У близнецов, у которых продолжительность сна была меньше, была слабее иммунная защита и они часто болели.

6 Холодный душ Принимая холодный душ каждое утро, можно с легкостью поддерживать тонус иммунной системы. Согласно исследованию 2016 года, люди, которые принимали холодный душ утром в течение 30 дней, болели на 29% реже, чем те, то принимал обычные водные процедуры. Полезная информация: Для тех, кто не хочет сразу переходить к кардинальным изменениям своих привычек, можно попробовать для начала не холодный, а контрастный душ. Он имеет более щадящее воздействие и позволяет постепенно подготовить организм к стрессу и нагрузкам.

7 Занятия йогой Традиционно позы йоги подготавливают тело к медитации, это означает, что во время занятий тело более расслаблено и лучше подготовлено к борьбе с инфекциями. Исследование 2011 года, опубликованное в Международном журнале йоги, подтверждает эту теорию. Ученые обнаружили, что, когда испытуемые занимались йогой в течение 35 минут ежедневно на протяжении 12 недель, их иммунная система не подверглась негативному воздействию стресса, а как следствие — они реже болели.

8 Пивные дрожжи Принимая это нехитрое средство каждое утро, можно значительно укрепить свой иммунитет. Пивные дрожжи — богатый источник витамина В и белка. Поэтому при их регулярном употреблении в виде порошка или таблеток, они могут улучшить защиту организма от вирусных инфекций легких, таких как грипп и простуда.