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Суббота, 11.01.2020
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Прощай простуда: советы, которые помогут меньше болеть

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Прощай простуда: советы, которые помогут меньше болеть
02:27 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существует ряд нестандартных советов, которые помогут болеть как можно реже без особых усилий и стоит испытать их.

  • 1

    Много чеснока

    Многие люди убеждены, что именно чесноку они обязаны тем, что мало болеют. Научные исследования показали, что в чесноке содержится особое химическое соединение, которое предотвращает вред, наносимый бактериями иммунной системе. Некоторые люди просто стараются каждый день съедать немного чеснока, а другие используют его в качестве иммуностимулирующего средства, когда чувствуют приближающуюся простуду. Заметив первые признаки болезни, можно есть по зубчику чеснока три раза в день и тогда через сутки недомогание отступит.

  • 2

    Отдых с близкими людьми

    Социальные связи — важный элемент хорошего самочувствия и настроения. Проводились научные исследования, говорящие в пользу данного утверждения. Люди, которые постоянно поддерживают положительные социальные связи, не так быстро стареют и меньше болеют.

  • 3

    Физические нагрузки

    Любая форма упражнений приносит пользу, но кардионагрузки отлично укрепляют сердечную систему. Подъем тяжестей отлично прорабатывает мышечный корсет благодаря чему в среднем и пожилом возрасте человеку удается выглядеть на много лет моложе. Одно научное исследование, подтвердило, что у пожилых людей, которые регулярно устраивают себе интервальную тренировку высокой интенсивности, наблюдалось увеличение возможностей сердечно-сосудистой системы на 69%. Это не только сохраняет здоровье, но и останавливает старение на клеточном уровне.

  • 4

    Умеренная чистота

    Существует такое понятие, как выход за рамки гигиенических привычек. Согласно мнению некоторых ученых, один из секретов того, чтобы никогда не заболеть, — это подвергать себя воздействию микробов. Конечно, такой совет не стоит воспринимать буквально, но иногда полезно устроить иммунной системе стресс, чтобы укрепить ее и научить бороться с внешними опасностями. Проводилось несколько исследований, которые на практике доказали, что воздействие так называемых «нестерильных условий» стимулирует улучшение иммунную защиту человека.

  • 5

    Достаточный сон

    Доктор философии, покойный директор Научно-исследовательского института социальных наук в Университете Южной Калифорнии, который умер в возрасте 87 лет, утверждал, что никогда серьезно не болел, потому что регулярно высыпался. И в его словах есть немалая доля правды, так как исследование в Центре сна медицины Вашингтонского университета показало, что даже у близнецов может быть разный иммунитет, в зависимости от того, сколько кто спит. У близнецов, у которых продолжительность сна была меньше, была слабее иммунная защита и они часто болели.

  • 6

    Холодный душ

    Принимая холодный душ каждое утро, можно с легкостью поддерживать тонус иммунной системы. Согласно исследованию 2016 года, люди, которые принимали холодный душ утром в течение 30 дней, болели на 29% реже, чем те, то принимал обычные водные процедуры.

    Полезная информация: Для тех, кто не хочет сразу переходить к кардинальным изменениям своих привычек, можно попробовать для начала не холодный, а контрастный душ. Он имеет более щадящее воздействие и позволяет постепенно подготовить организм к стрессу и нагрузкам.

  • 7

    Занятия йогой

    Традиционно позы йоги подготавливают тело к медитации, это означает, что во время занятий тело более расслаблено и лучше подготовлено к борьбе с инфекциями. Исследование 2011 года, опубликованное в Международном журнале йоги, подтверждает эту теорию. Ученые обнаружили, что, когда испытуемые занимались йогой в течение 35 минут ежедневно на протяжении 12 недель, их иммунная система не подверглась негативному воздействию стресса, а как следствие — они реже болели.

  • 8

    Пивные дрожжи

    Принимая это нехитрое средство каждое утро, можно значительно укрепить свой иммунитет. Пивные дрожжи — богатый источник витамина В и белка. Поэтому при их регулярном употреблении в виде порошка или таблеток, они могут улучшить защиту организма от вирусных инфекций легких, таких как грипп и простуда.

  • 9

    Меньше стресса

    Американская психологическая ассоциация установила прямую связь между стрессом и иммунной защитой организма. Многочисленные исследования показали, что она настолько сильна, что даже появилось новое ответвление науки для ее изучения: психонейроиммунология. Позитивный настрой и отсутствие стресса помогает не только реже болеть, но и чувствовать себя лучше ежедневно, повысить свою эффективность и трудоспособность.

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Здоровье, Советы, Простуда.
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