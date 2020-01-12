Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
"Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
"Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
Правительство выплатит материальную помощь семьям погибших в катастрофе PS752
PS752: Правительство выплатит материальную помощь
Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
Настоящая сказка: каменный лес Шилинь в Китае (Фото)
Настоящая сказка: каменный лес Шилинь в Китае (Фото)

Боль в горле: проверенные натуральные средства, которые помогут

Смотрите фото (8)
Боль в горле: проверенные натуральные средства, которые помогут
02:29 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы избавиться от боли в горле, необязательно принимать медицинские препараты. Попробуйте несколько проверенных средств, которые помогут.

  • 1

    Шалфей

    Шалфей поразительно многофункционален: он используется в качестве природного лекарственного средства для лечения многих болезней (а в Древнем Египте применялся даже при бесплодии). Благодаря противовоспалительным свойствам, шалфей способен эффективно устранить боль в горле. Приготовьте чай или теплый отвар на его основе.

  • 2

    Корень солодки

    Корень солодки давно известен не только своей способностью облегчать боль в горле, но и избавлять от таких неприятных явлений, как изжога и кашель. Он даже помогает лечить инфекции, вызванные активностью вирусов! В ходе одного из исследований было доказано, что он также уменьшает боль в горле у больных, перенесших операцию.

    Существует огромное количество рецептов приготовления чайного напитка на основе корня солодки.

  • 3

    Мед

    Мед использовался в качестве лекарства от боли в горле еще с древних времен. И для этого есть веские основания, ведь теплая вода с пчелиным медом давно считается эффективным средством лечение ангины. Возьмите его на вооружение!

  • 4

    Эхинацея

    Эхинацея доступна в различных формах, в том числе в виде экстракта, настойки, таблеток, капсул и мази. Множество исследований доказывают, что она повышает иммунитет и уменьшает воспаление. Фитотерапевты рекомендуют принимать эхинацею для лечения простуды и устранения таких симптомов, как кашель, жар и, как вы уже догадались, боль в горле.

  • 5

    Корень алтея

    Сироп из корня алтея в течение многих сотен лет считается проверенным средством для лечения ангины! Его эффективность подтверждена многолетней историй народной медицины и даже самой Клиникой Майо! Корень алтея используется в борьбе со многими заболеваниями, включая астму и кожные воспаления.

  • 6

     Картофельный компресс

    Картофельные клубни сохраняют тепло и непрерывно его отдают. От четырех до шести картофелин среднего размера варятся, пока они не станут мягкими. Нанесите сваренный картофель на середину кухонного полотенца, покрытого кухонной креповой тканью. Для компресса на грудную клетку нужно сложить полотенце в небольшой пакет размером 20×20 см. А для компресса на горло нужно свернуть полотенце с картофельной массой валиком. Затем осторожно раздавите картофель. Полотенце положите на грудную клетку или оберните вокруг шеи и зафиксируйте шалью. Компресс нужно удалять тогда, когда он остынет, то есть не будет теплым.

  • 7

    Мороженое

    Нечасто можно услышать совет есть мороженое при ангине. Однако многие эксперты в области здоровья советуют потреблять холодные или замороженные продукты, чтобы облегчить боль в горле! Это вовсе не означает, что мороженное нужно есть огромными порциями. Для достижения эффекта достаточно нескольких ложек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Боль в горле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
03 Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
04 Температура тела здоровых людей постепенно снижается: с чем это связано?
05 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Денисова: Осужденного харьковской колонии пытали (Видео)
Денисова: Осужденного харьковской колонии пытали (Видео)
В Филадельфии создали почетное консульство Украины (Фото)
В Филадельфии создали почетное консульство Украины
В США из-за сильных ветров уже погибли трое людей
В США из-за сильных ветров уже погибли трое людей
Боль в горле: проверенные натуральные средства, которые помогут
Боль в горле: проверенные натуральные средства, которые помогут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь