Боль в горле: проверенные натуральные средства, которые помогут

1 Шалфей Шалфей поразительно многофункционален: он используется в качестве природного лекарственного средства для лечения многих болезней (а в Древнем Египте применялся даже при бесплодии). Благодаря противовоспалительным свойствам, шалфей способен эффективно устранить боль в горле. Приготовьте чай или теплый отвар на его основе.

2 Корень солодки Корень солодки давно известен не только своей способностью облегчать боль в горле, но и избавлять от таких неприятных явлений, как изжога и кашель. Он даже помогает лечить инфекции, вызванные активностью вирусов! В ходе одного из исследований было доказано, что он также уменьшает боль в горле у больных, перенесших операцию. Существует огромное количество рецептов приготовления чайного напитка на основе корня солодки.

3 Мед Мед использовался в качестве лекарства от боли в горле еще с древних времен. И для этого есть веские основания, ведь теплая вода с пчелиным медом давно считается эффективным средством лечение ангины. Возьмите его на вооружение!

4 Эхинацея Эхинацея доступна в различных формах, в том числе в виде экстракта, настойки, таблеток, капсул и мази. Множество исследований доказывают, что она повышает иммунитет и уменьшает воспаление. Фитотерапевты рекомендуют принимать эхинацею для лечения простуды и устранения таких симптомов, как кашель, жар и, как вы уже догадались, боль в горле.

5 Корень алтея Сироп из корня алтея в течение многих сотен лет считается проверенным средством для лечения ангины! Его эффективность подтверждена многолетней историй народной медицины и даже самой Клиникой Майо! Корень алтея используется в борьбе со многими заболеваниями, включая астму и кожные воспаления.

6 Картофельный компресс Картофельные клубни сохраняют тепло и непрерывно его отдают. От четырех до шести картофелин среднего размера варятся, пока они не станут мягкими. Нанесите сваренный картофель на середину кухонного полотенца, покрытого кухонной креповой тканью. Для компресса на грудную клетку нужно сложить полотенце в небольшой пакет размером 20×20 см. А для компресса на горло нужно свернуть полотенце с картофельной массой валиком. Затем осторожно раздавите картофель. Полотенце положите на грудную клетку или оберните вокруг шеи и зафиксируйте шалью. Компресс нужно удалять тогда, когда он остынет, то есть не будет теплым.