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Это вовсе не шутки: обезвоживание может повлечь за собой серьезные заболевания

Это вовсе не шутки: обезвоживание может повлечь за собой серьезные заболевания
19:37 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Важно пить не менее двух литров воды.

Один из ведущих британских урологов, профессор Бхаскар Сомани (Bhaskar Somani), врач клиники английского города Саутгемптон (Southampton General Hospital) напоминает, что в повседневной суете мы не только нередко забываем или не имеем возможности нормально поесть, но и не пополняем в должной мере запасы воды в организме. Между тем, обезвоживание организма сможет незаметно развиваться и в отсутствие ощущения жажды. Это явление характерно для взрослых людей, особенно старшего возраста.

При сильном обезвоживании организма человеку грозит тепловой удар, чреватый смертью, но Бхаскар Сомани в своей статье акцентирует внимание на другой опасности. Он пишет, что в странах Европы и во многих других регионах планеты ежегодно число новых случаев почечнокаменной болезни увеличивается на величины от 5% до 10%.

Иногда камни в почках могут быть наследственным заболеванием, однако во многих случаях эта болезнь вызвана хроническим обезвоживанием.

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У 50% больных, прооперированных по поводу камней в почках, в течение последующих 10 лет происходит рецидив заболевания. В большинстве случаев это явление происходит из-за несоблюдения рекомендаций врача относительно профилактики обезвоживания.

Напоминаем, что дневная норма потребления жидкости составляет от 2 до 3 литров. У больных диабетом, подагрой и синдромом воспаленного кишечника риск появления камней в почках повышен – по этой причине им следует регулярно проверяться у уролога.

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Вода, Здоровье, Нехватка воды.
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