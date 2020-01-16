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Врачи назвали пять причин бессонницы

Врачи назвали пять причин бессонницы
02:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Специалисты назвали пять продуктов, которые могут привести к проблемам со сном.

Если незадолго до сна съесть фастфуд, особенно, если он содержит жирный бекон, то можно спровоцировать бессонницу. Это связано с тем, что жир стимулирует выработку кислоты в желудке, которая может разлиться в пищевод и вызвать изжогу, сообщает Health.

Алкоголь в любом виде тоже нарушает сон. Он быстро метаболизируется и заставляет просыпаться несколько раз в течение ночи, отмечают специалисты из Национального фонда сна.

Врачи советуют перед сном отказаться и от кофе, поскольку кофеин стимулирует центральную нервную систему. Это означает, что если выпить за ужином чашку кофе, то уснуть не получится всю ночь.

Некоторые люди, правда, не особо чувствительны к кофеину, но в основном это зависит от того, сколько они привыкли употреблять кофе в принципе.

Шоколад также может стать причиной бессонницы. Этот продукт тоже содержит кофеин, а также большое количество калорий. Кроме того, в его составе есть теобромин – стимулятор, который увеличивает частоту сердечных сокращений и, соответственно, бессонницу.

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Тяжелые специи вроде индийского карри или другие острые блюда тоже могут вызывать изжогу и препятствовать здоровому сну. Так что не стоит вечером употреблять жирную и острую пищу, поскольку это приводит к нарушению сна.

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Сон, Бессонница, причины бессонницы.
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