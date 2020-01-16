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Ученые рассказали, что кофеин снижает риск ожирения

Ученые рассказали, что кофеин снижает риск ожирения
04:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

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Для эксперимента привлекли крыс. На протяжении месяца грызунов кормили пищей с высоким содержанием жира и сахара. Часть животных получала инъекции кофеина из экстракта чая Мате. «Доза» была эквивалентна четырем чашкам кофе в день для человека.

Оказалось, подопытные крысы, которые регулярно употребляли экстракт кофеина, набрали на 16% меньше веса и отложили на 22% меньше жира в сравнении с грызунами, не получавшими вещество. Было также установлено: накопление липидов в жировых клетках уменьшилось на 20-41%.

Исследователи обнаружили, что воздействие кофеина любого вида изменяет экспрессию определенных генов. Они проанализировали несколько генов, которые связывают с ожирением и метаболизмом липидов: синтазу жирных кислот (FASN) и липопротеинлипазу (LPL). Оказалось, их подавление снижает выработку триглицеридов и холестерина в печени.

Назван популярный продукт уменьшает риск ожирения

Исследователи подчеркивают: ожирение – серьезная проблема для здравоохранения во всем мире. По статистике более 2,8 миллиона человек ежегодно умирают от патологий, связанных с избыточным весом и ожирением. Результаты исследования помогут выработать методы против метаболических нарушений.

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