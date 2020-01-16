Почему он так хорош? Все плюсы интервального бега

Новости шоу бизнеса:Эксперты назвали преимущества интервального бега для похудения.

Интервальный бег - это один из методов бега, как правило, нацеленный на быстрое сжигание излишков жира и получения рельефа, но оздоровительным его никак не назовешь.

Бегая трусцой 10-20 минут, даже через год, вы не наберете нужного результата, причем, многие бегут со скоростью улитки, практически быстро идут все это время. Из-за чего вздулось поверье, что интервальный бег панацея во всех отношениях, но это ошибочное мнение.

При интервальном беге за эти 20 минут, вы старались изо всех сил. Когда при беге трусцой 10-20 минут уходят только на разогрев мышц.

Интервальный бег - это смесь стилей бега трусцой и спринта. Человек, занимающийся интервальным бегом, чередует бег трусцой, спринт и ходьбу. Для примера, бежим 300 метров трусцой, затем максимальное ускорение на 300 метров, после идем пешком. И так повторяем цикл снова и вновь, пока не устанете и не сможете продолжать. Прежде, чем начать бегать, рекомендуется все равно разогреть мышцы и подготовить сердце к перегрузкам.

Подобная методика бега проще, чем бег трусцой 50-60 минут, при скорости 12км/ч, зато нельзя сказать, что лучше, просто результат будет виден через несколько месяцев. Во время интервального бега вы испытываете, на самом деле, существенную нагрузку, поэтому для вас это быстрый способ похудеть.

Не рекомендуется интервальный бег для людей, испытывающих проблемы с сердцем, так как, при интервальном беге нагрузка на сердце колоссальная. Поэтому, этот бег не считается оздоровительным, он никак не улучшает работу сердца, скорее наоборот. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь к врачу, чтобы он составил для вас индивидуальную программу тренировок, без вреда для здоровья.

Всегда будут защитники и противники данной методики бега, но решать вам, что для вас лучше. И не слушайте чушь про биохимические процессы, сжигание гликогена, а особенно мышц при беге трусцой.