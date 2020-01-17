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Пятница, 17.01.2020
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Когда зрение начинает "барахлить": лучшие продукты для зорких глаз (Фото)

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Когда зрение начинает "барахлить": лучшие продукты для зорких глаз (Фото)
04:20 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В наших силах обогатить свое меню продуктами, содержащими полезные вещества и витамины для сохранения и улучшения зрения.

  • 1

    Черника

    Первое место среди продуктов, позитивно влияющих на наши глаза, традиционно занимает черника. Съедая всего горсть ягод в день, ты обеспечишь организм достаточным количеством витамина А.

  • 2

    Морковь

    Еще один чемпион растительного мира по содержанию полезных для зрения элементов – это морковь. Она содержит витамин А, который не только благотворно сказывается на зрении, но и помогает лучше видеть в темноте. Полстакана свежевыжатого морковного сока удовлетворит потребность организма в витамине А. Делай салат из свежей морковки, а для лучшего эффекта добавляй немного растительного масла или сметаны.

  • 3

    Цитрусовые

    Для наших глаз необходим и витамин С, поэтому медики рекомендуют включать в свой рацион побольше цитрусовых. Старайся, чтобы каждый день в твоем меню были лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты. Их можно употреблять как свежими, так и в виде соков.

  • 4

    Рыба

    Для сохранения здорового зрения нужны жирные кислоты omega-3, которые помогут значительно понизить риск возникновения катаракты и глаукомы. Полиненасыщенные жирные кислоты в огромном количестве содержатся в морской рыбе. Почаще устраивай себе "рыбные" дни и твой организм получит достаточное количество полезных элементов, укрепляющих глазные мышцы.

  • 5

    Зелень

    Зелень и листовые овощи содержат большое количество антиоксидантов, которые защищают сетчатку глаза и предотвращают ее возрастные изменения. Употребляй побольше свежих салатов, и ты пополнишь запасы микроэлементов, необходимых для поддержания зрения.

    Специалисты утверждают, что для поддержания зрения необходимо также включать в свой рацион яйца, орехи, чернослив, сладкий перец, фасоль и тыкву. Эти продукты не только надолго отодвинут перспективу ношения очков, но и помогут сделать твое меню разнообразным и полезным.

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Советы, Рыба, Зрение, Цитрусовые, Черника, Морковь, Зелень.
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