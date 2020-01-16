Как поддержать свой организм зимой: простые советы людям с диабетом

Новости шоу бизнеса:Зимой людям, страдающим диабетом, становится труднее.

Простуда или грипп может перерасти в нечто серьезное. Поскольку у людей с диабетом инфекции могут быстро прогрессировать и вызывать опасные осложнения. Медики дали несколько советов для людей с диабетом о том, как поддерживать организм зимой. Эти рекомендации опубликовал Times Now.

Тщательно следите за состоянием ног

Диабет снижает кровообращение в ногах, делая их менее способными согреться в холодную погоду, а зима увеличивает риски инфекции и болей в ногах. Люди с диабетом должны не только одеваться тепло, но и ежедневно проверять ноги на наличие ран, трещин и любых изменений цвета. Также увлажняйте их сразу после купания и носите теплую, сухую обувь.

Ешьте супы

Холодная погода влияет на питание. Люди, как правило, едят зимой больше и сытнее. Но набор веса для диабетиков крайне нежелателен, поскольку увеличение жировой ткани (особенно на животе) усиливает метаболические нарушения. Обязательно включайте в зимнее меню супы и тушеные овощи, они хорошо насыщают, согревают, но при этом не способствуют ожирению.

Двигайтесь

Необходимо выполнять как минимум 150 минут в неделю аэробных упражнений, от умеренных до энергичных.

Держите глюкометр в тепле

Измерительный прибор нужно защищать от воздействия низких температур и влаги, поэтому глюкометр нужно хранить в герметичной упаковке и желательно ближе к телу. Если глюкометр не включается из-за переохлаждения, его можно согреть, поместив в подмышку.

Берегите инсулин от холода

Инсулин должен храниться при температуре от 2°C до 8°C, сильное охлаждение ослабляет его действие. Инсулиновую ручку лучше заправлять заблаговременно и также держать ближе к телу. Кроме того, в вашем доступе должно быть достаточное количество средств для проведения частых измерений.

Согревайте руки

Регулярное тестирование поможет вам выявлять любые максимумы или минимумы, и держать уровень сахара под контролем. Если у вас холодные руки, анализ крови может стать проблематичным. Попробуйте согреть руки с помощью теплой чашки или на радиаторе с полотенцем, прежде чем выполнить тест.