Добавь в рацион: продукты, которые укрепят ваше сердце (Фото)

1 Стремительный темп жизни, отсутствие полноценного отдыха и частый стресс — факторы, которые негативно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Снизить нагрузку на организм поможет правильное питание. Рыба Особенно полезна жирная морская рыба, богатая полиненасыщенными кислотами Омега-3 (лосось, скумбрия, сардины, тунец). Британские ученые говорят, что достаточно двух обедов в неделю, чтобы значительно сократить риск возникновения ишемической болезни сердца.

2 Помидор Сердцу необходимы продукты, содержащие магний и калий. Помидоры как раз в их числе, к тому же они богаты кремнием, железом, органическими кислотами и пищевыми волокнами. Такое сочетание питательных веществ снижает кровяное давление и укрепляет стенки сосудов, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.

3 Фасоль Бобовые, как и помидоры, богаты магнием и калием, кроме того, они содержат железо, фолиевую кислоту и флавоноиды — эти микроэлементы укрепляют стенки сосудов и делают их более эластичными.

4 Авокадо Полезные жиры в этом плоде предотвращают образование тромбов, а калий стабилизирует кровяное давление.

5 Темный шоколад Научные исследования утверждают, что шоколад необыкновенно богат флавоноидами, которые способствуют стабилизации кровяного давления и расширению сосудов. Только не забывайте, что есть нужно именно темный шоколад (от 70 процентов).

6 Орехи Миндаль, грецкие и кедровые орехи питают сердце и сосуды калием, магнием, витаминами В, С, E и РР, благодаря чему повышается их выносливость. Ешьте орехи вместо перекусов печеньем, чипсами и конфетами или добавляйте их в салаты и каши.

7 Яблоко Этот фрукт содержат кверцетин — флавоноид, который восстанавливает поврежденные и воспаленные участки артерий, предотвращает формирование бляшек и минимизирует ущерб от вредного холестерина.

8 Черника Рекордное количество антоциана содержится в чернике. В сочетании с витамином C и клетчаткой этот антиоксидант очищает и укрепляет сосуды.

9 Гранат Плоды граната, как и черника, содержат антоцианы, которые способствуют нормализации процесса кроветворения, делают стенки сосудов крепче и замедляют возрастные изменения сердца.