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А если ожирение, диабет и болезни сердца - заразны?

А если ожирение, диабет и болезни сердца - заразны?
20:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Новая научно-исследовательская работа ставит под сомнение давнюю веру в то, что болезни сердца, рак, диабет, ожирение не могут передаваться от человека к человеку.

Авторы основывают свою гипотезу на связи между тремя различными линиями доказательств, опубликованными в журнале Science.

В работе предполагается, что дисбиотическая микробиота, особенно кишечника, может передаваться другим людям, что, в свою очередь, изменяет их микрофлору. Это может способствовать распространению неинфекционных заболеваний или стать ключевым фактором риска для их развития.

Исследователи показывают, что люди с широким спектром состояния, от ожирения и воспалительных заболеваний кишечника до диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, имеют меняющиеся микробиомы.

Кровеносные сосуды у мужчин функционируют совершенно иначе, чем у женщин

Ученые показали, что микробиомы способны перейти к животному и повлиять на его микрофлору, вызвав заболевания. Кроме того, специалисты собрали доказательства того, что микробиомы передаются естественным путем, например, у супругов и вообще людей, проживающих в одном доме, больше сходных микробиом.

Автор статьи Эран Элинав, профессор Института наук имени Вейцмана, рассматривает представленную связь между этими точками как аргумент к тому, что вопросы влияния микробиоты нужно исследовать более подробно.

"Это может открыть новые возможности для создания лекарств", – заявил автор статьи Эран Элинав.

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Здоровье, Ожирение, Болезнь, Диабет.
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