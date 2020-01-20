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Хороша не только для булочек: полезные свойства корицы

Хороша не только для булочек: полезные свойства корицы
09:18 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Корица помогает убрать жир на животе и обладает противовоспалительными свойствами.

Корица - одна из самых популярных пряностей. Если ее использовать не только для выпекания булочек, то можно получить массу полезных свойств - от похудения до противовоспалительного эффекта.

"Исследование Американской кардиологической ассоциацией показало, что корица, обычно используемая как в сладких, так и в острых блюдах, замедляет процесс накопления жира и снижает риск повреждения сердца, вызванного употреблением нездоровой пищи. Ученые провели серию тестов в течение 12 недель: грызунам вводили коричную добавку. Результаты показали, что в конце 12 недель у грызунов было обнаружено больше антиоксидантных противовоспалительных молекул, которые защищали их тела от повреждений, вызванных стрессом. Также было обнаружено, что грызуны весят меньше и имеют меньше жира на животе, даже если они потребляют жирную диету", - пишет издание Pharmacognosy Research.

Другие полезные свойства корицы

Антимикробный потенциал - циннамальдегид в корице предотвращал рост листерий и кишечной палочки в пище. Также было обнаружено, что корица эффективна против бактерий, таких как золотистый стафилококк и некоторых грибов и видов дрожжей.

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Источник антиоксидантов - корица полна полезных для здоровья соединений, которые препятствуют окислительному процессу в клетках.

Противовоспалительные свойства - было обнаружено, что корица содержит такие соединения, как транс-циннамальдегид, кариофилленоксид, эвгенол и L-борнеол, которые предотвращают воспаление.

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Питание, Здоровье, Польза, Корица, Специя.
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