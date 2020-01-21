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Врачи объяснили, в чем опасность обуви на высоких каблуках

Врачи объяснили, в чем опасность обуви на высоких каблуках
02:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:При ношении обуви на высоких каблуках развивается артроз.

Женская обувь от французского дизайнера Кристиана Лубутена стала в последнее время супер-популярной. Но специалисты-медики заявляют о том, такая обувь может быть еще и опасной для женского здоровья. Туфли на высоченных шпильках (12 сантиметров и выше) и красной подошве представляют реальную опасность для организма дам.Ортопеды утверждают, что при ходьбе в «лабутенах» перестают работать мышцы, и вся нагрузка идет исключительно на передний отдел стопы. При регулярном ношении такой обуви развивается поперечное плоскостопие, и образуются ненавистные всем женщинам «косточки» первого пальца. Специалисты говорят, что когда женщины стоят на шпильках, идет колоссальная нагрузка на поясничный отдел позвоночника, при этом мышцы также перестают работать и развивается остеохондроз.

Кроме всего прочего при ношении такой обуви развивается артроз – хроническое заболевание, при котором разрушаются суставы и восстановить их потом уже практически невозможно. Исправляют ситуацию только протезированием. Эксперты не берутся утверждать, когда именно могут начаться эти проблемы — организмы у всех разные. Но от ежедневного многочасового ношения любых каблуков выше пяти сантиметров осложнения рано или поздно дадут о себе знать.

Но при этом ортопеды соглашаются: хождение на плоской подошве не менее вредно, чем на «ходулях». Самая удобная и здоровая высота каблука в повседневной жизни – 4-5 сантиметров.

При этом модницам стоит помнить, что настоящие фирменные «лабутены» имеют хорошую колодку и они, наверное, гораздо безопаснее для женских ножек. Но на наших рынках можно купить разве что подделки китайских умельцев, которые доступны по ценам большинству украинок.

Сексопатологи говорят, что девушка на высоких каблуках автоматически становится более привлекательной для мужчин. При ношении каблуков у женщины меняется походка — шаги становятся менее размашистыми, движения — осторожными и изящными. Мужчина сразу же хочет защитить такую женщину и поносить ее на руках. Также каблуки визуально делают женские ноги более пропорциональными и длинными. А для мужчин стройные ноги – самое интимное и прекрасное в женщине. На подсознательном уровне длинные ноги пробуждают в мужчине желание и интерес. И женщины этим отлично пользуются, надевая «лабутены».

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Всем юным девушкам и умудренным жизненным опытом женщинам можно дать один совет – желание, чтобы тебя поносили на руках, может обернуться серьезной инвалидностью, и тогда вас будут носить только протезы.

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Обувь на каблуках, Вред обуви на каблуках, Почему опасно носить обувь на высоких каблуках.
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