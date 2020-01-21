Названы продукты, вызывающие зависимость

Новости шоу бизнеса:В США ученые из Мичиганского университета назвали "продукты-наркотики", которые вызывают зависимость.

Исследование, проведенное среди студентов, показало общую особенность таких продуктов – все они содержат углеводы и жир в соотношении 2:1 соответственно. Ученые отмечают, что такое же соотношение компонентов наблюдается в грудном молоке.

Для выявления опасной еды использовали шкалу пищевой зависимости для 35 различных продуктов. Наиболее вызывающими привыкание организма продуктами стали молочный шоколад, мороженое и пирожные, чипсы, картофель фри, а также пицца. Не меньшую зависимость вызвали у опрошенных бургеры и попкорн.

Ученые отметили, что в раннем возрасте человеческий мозг запоминает полученное от еды удовольствие. Именно поэтому во взрослом возрасте нам нравятся продукты, которые напоминают первые вкусовые ощущения.