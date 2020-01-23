ТОП-3 продукта, предупреждающие стресс

Новости шоу бизнеса:Три продукта, которые снизят подверженность организма к стрессу и подарят душевное спокойствие.

Мы - то что мы едим. Именно неправильное питание может повысить чувствительность организма к стрессу.

Овсянка

Диетологи утверждают, что сложные углеводы способствуют выработке серотонина. Но лучше выбирать именно полезные углеводы, а не выпечку. Иначе стресс может вызвать повышение уровня сахара в крови. Поэтому лучше налегать на сложные углеводы, содержащиеся в овсяных хлопьях.

Черный шоколад

Польза шоколада существенно зависит от процента содержания сахара в нем. Именно поэтому белый шоколад абсолютно бесполезен из-за большого содержания сахара и растительного масла. А вот к черному шоколаду стоит получше присмотреться. Он содержит в себе аминокислоту L-Тианин, обладающую психоактивными свойствами: уменьшает воздействие стресса, улучшает когнитивные способности и повышает настроение.

Авокадо

Авокадо - прекрасный источник витамина В6 и фолиевой кислоты, который существенно снижает стресс и помогает держать основные функции нервной системы в порядке.