Скачать
Четверг, 23.01.2020
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
"Информация будет интересной": Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020
Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020
СМИ подозревают, что между Питтом и Энистон настоящие отношения (Фото)
СМИ подозревают, что между Питтом и Энистон настоящие отношения (Фото)

ТОП-3 продукта, предупреждающие стресс

Смотрите фото (7)
ТОП-3 продукта, предупреждающие стресс
17:38 Сегодня Телеграф temaretik.com Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Три продукта, которые снизят подверженность организма к стрессу и подарят душевное спокойствие.

Мы - то что мы едим. Именно неправильное питание может повысить чувствительность организма к стрессу. 

Овсянка

Диетологи утверждают, что сложные углеводы способствуют выработке серотонина. Но лучше выбирать именно полезные углеводы, а не выпечку. Иначе стресс может вызвать повышение уровня сахара в крови. Поэтому лучше налегать на сложные углеводы, содержащиеся в овсяных хлопьях.

Черный шоколад

Польза шоколада существенно зависит от процента содержания сахара в нем. Именно поэтому белый шоколад абсолютно бесполезен из-за большого содержания сахара и растительного масла. А вот к черному шоколаду стоит получше присмотреться. Он содержит в себе аминокислоту L-Тианин, обладающую психоактивными свойствами: уменьшает воздействие стресса, улучшает когнитивные способности и повышает настроение.

Названы самые полезные виды морепродуктов

Авокадо

Авокадо - прекрасный источник витамина В6 и фолиевой кислоты, который существенно снижает стресс и помогает держать основные функции нервной системы в порядке. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Стресс, Правильное питание, предупреждение стресса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
02 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
03 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Вирус в Китае: чем угрожает коронавирус человечеству?
Вирус в Китае: чем угрожает коронавирус человечеству?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь