ТОП продуктов, которые можно есть на ночь

1

Существует довольно популярный способ похудения, который используют те, кому не хочется вникать в детали сложных диет: не есть вечером.

Нежирные молочные продукты

Такие продукты, как кефир, творог, йогурт, ряженка с низким процентом жирности, утолят голод и вдобавок хорошо скажутся на работе желудочно-кишечного тракта.