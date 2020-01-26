ТОП продуктов, которые можно есть на ночь

Существует довольно популярный способ похудения, который используют те, кому не хочется вникать в детали сложных диет: не есть вечером.
Нежирные молочные продукты
Такие продукты, как кефир, творог, йогурт, ряженка с низким процентом жирности, утолят голод и вдобавок хорошо скажутся на работе желудочно-кишечного тракта.
Мясо птицы
В отличие от других видов мяса, переваривание куриной грудки или индейки занимает не больше полутора часов. Но есть один важный нюанс: готовить мясо нужно без использования жира – запечь или отварить.
Орехи в объеме до 40 грамм
Горсть грецких орехов, съеденная перед сном, ускоряет жировой метаболизм и, в результате, способствует похудению.
Мюсли
Их можно есть практически в любое время – и после шести, и даже после десяти. Есть лишь одно условие: не сдабривать их молоком, жирным йогуртом или сахаром.
Печеные яблоки
Это блюдо – настоящая находка для тех, кто не может жить без вкусных десертов. К тому же, в яблоках содержатся вещества, способствующие крепкому сну, а это еще одна причина полакомиться ими вечером.
Хумус
Закуска из нутового пюре является любимым лакомством вегетарианцев. Хумус не содержит холестерина и славится большим количеством ненасыщенных жирных кислот, витаминов и клетчатки. Лучше всего закуска сочетается с овощами.
Каши без жирного молока и сахара
Если каша на воде кажется безвкусной, добавьте в нее обезжиренное молоко, фрукты, сухофрукты или орехи (однако помните про правило 40 грамм).