Продукты для выведения токсинов, детоксикации организма

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Нашему организму, чтобы хорошо себя чувствовать, время от времени нужно очищение.

И, чтобы очистить организм, вовсе необязательно ходить на специальные процедуры или пить лекарства – достаточно включить в свой рацион некоторые продукты.

Лук

Молодой лук способствует усвоению питательных веществ, а также улучшает процесс пищеварения. Кроме того, этот продукт обладает противомикробными и противоопухолевыми свойствами.

Диетологи советуют включать лук в свой ежедневный рацион, чтобы в организме не накапливались вредные вещества.