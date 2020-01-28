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Супы оказались полезными в борьбе с опасным паразитом

Супы оказались полезными в борьбе с опасным паразитом
01:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые из Лондона провели исследование, с помощью которого удалось доказать, что супы помогают бороться с возбудителем малярии.

Специалисты проанализировали образцы более 50 мясных и овощных бульонов, которые чаще всего готовят для облегчения симптомов гриппа и лихорадки. Это были супы из разных кухонь мира, поэтому они включали в себя множество ингредиентов. Блюда заморозили, разделили на компоненты и проверили их взаимодействие с одноклеточным организмом.

Оказалось, что пять из представленных бульонов на 50% затормозили развитие опасного паразита, заблокировав его размножение. В других супах деление организма происходило быстрее, ученые допускают, что этому способствовало высокое содержание жиров в блюде.

Продукты для выведения токсинов, детоксикации организма

Специалисты пока не смогли определить, какой именно компонент помогает предотвратить развитие возбудителя заболевания, но среди "успешных" образцов были ка мясные, так и овощные бульоны. Для того, чтобы более детально изучить этот вопрос потребуются дополнительные исследования.

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Суп, Паразиты, Свойства супов, Польза супов, Борьба с паразитами.
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