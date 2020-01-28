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Диетологи назвали эффективный способ худеть во сне
Диетологи назвали эффективный способ худеть во сне

Диетологи назвали эффективный способ худеть во сне

Диетологи назвали эффективный способ худеть во сне
06:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:При правильных условиях активизируется гормон, который помогает худеть во сне, омолаживаться и поддерживать красоту.

Для того, чтобы худеть во сне необходимо соблюдать определенный режим, о котором рассказала диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко на своей странице в Instagram.

«Знакомьтесь, гормон, который сжигает жир – соматотропин. Он наращивает мышечную массу. А всем известно, чем больше мышц, тем больше калорий израсходует ваш организм для жизнедеятельности. Благодаря этому гормону расщепление жира происходит в основных проблемных зонах – на животе и талии», – рассказала она.

По словам специалисты, гипофиз синтезирует этот гормон с 22:00 до 2:00 ночи, когда лишний жир выходит из организма. Таким образом ускоряется процесс регенерации клеток, замедляется старение, укрепляется иммунитет.

Тем не менее, выработка гормона нередко блокируется из-за чрезмерного лишнего веса, позднего засыпания, переедания вечером или привычки ложиться спать с полным желудком.

«Как запустить главный жиросжигающий гормон соматотропин? Для этого необходимо соблюдать несколько важных правил: настройте свой режим. Ложитесь спать не позднее 23:00. Длительность сна не должна быть менее 6-7 часов», – пояснила она.

Также необходимо избегать поздних ужинов, а точнее, последний прием пищи должен быть за три часа до сна. Кроме того, нельзя ложиться спать с полным желудком.

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«Исключите высокоуглеводные продукты вечером, которые провоцируют выброс инсулина. Главного жирообразующего гормона, который блокирует выработку соматотропина», – посоветовала специалист.

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Диета, Сон, Похудение, Как худеть во сне, Эффективный способ худеть во сне.
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