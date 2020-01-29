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Десять причин не отказывать себе в горячей ванне

Десять причин не отказывать себе в горячей ванне
00:06 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мы собрали 10 неоспоримых доказательств пользы ванны для тела и души.

Привычка нежиться в ванне не только доставляет удовольствие. В некоторых случаях это именно то, что доктор прописал.

Сжигает калории

Принятие теплой ванны в течение часа позволяет сжечь 126 ккал. Это равносильно 30 мин. ходьбы.

Полезна для сердца

Ванна с прохладной водой улучшает кровообращение, снижает давление и положительным образом сказывается на работе сердца.

Подобную пользу для сердца приносят правильное питание, включающее большое количество фруктов и овощей, и регулярный спорт.

Снижает уровень сахара в крови

Исследователи сравнили езду на велосипеде и горячую ванну и обнаружили, что они почти одинаково хорошо снижают уровень сахара в крови. Ванна даже немного лучше!

Делает вас красивее

Горячая ванна раскрывает поры, заставляет нас потеть и естественным образом очищает кожу и организм, что сравнимо по эффекту с пробежкой. Если соединить водные процедуры с подходящими для кожи масками и маслами, можно добиться потрясающего эффекта.

Устраняет боль в мышцах

При болях в мышцах и суставах настоящим спасением может стать не только массаж, но и обычная ванна. Профессиональные спортсмены добавляют в воду магнезию (английскую соль), чтобы быстро восстановиться после тренировки.

Продлевает молодость

Ванна с прохладной водой снижает уровень кортизола, гормона стресса, который способствует преждевременному старению, и помогает бороться с синдромом хронической усталости. Такой же эффект дает сеанс медитации.

Нормализует пищеварение

Сидячая ванна с прохладной водой полезна для нашего пищеварения, как и кисломолочные продукты. Она улучшает работу кишечника, способствует газоотделению. Принимать такую ванну следует через 2 часа после еды.

Улучшает сон

Люди, страдающие бессонницей, знают, что стакан теплого молока вечером помогает расслабиться и быстрее уснуть. Врачи доказали, что улучшить сон помогает и прием ванны. Купание в горячей воде по вечерам способствует быстрому засыпанию и бодрому пробуждению.

Поднимает настроение

Исследование показало, что принятие горячей ванны успокаивает нервную систему, помогает избавиться от чувства одиночества. Если добавить в воду эфирные масла (лаванда, апельсин, бергамот), можно улучшить настроение и почувствовать вкус к жизни. Подобным эффектом обладает шоколад, но ведь ванна для фигуры полезнее.

Ванна — это просто весело

Ванна — это место, где можно скрыться ото всех и позволить себе делать все, что хочется: зажигать свечи, пить шампанское, слушать музыку, погружаться в дзен, смотреть, как взрывается солевая бомбочка, и пускать резиновых уточек. По сравнению с этим у душа есть только одно преимущество: экономия воды. Но разве это веская причина для истинных любителей купаться?

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Здоровье, Ванна, Горячая ванна.
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