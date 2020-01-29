Медики рассказали, в чем опасность храпа

Новости шоу бизнеса:Американские ученые сообщили о способности храпа провоцировать дегенеративные заболеваниям мозга, а также вести к развитию депрессии и инсультов.

Людям, которые регулярно храпят по ночам, американские специалисты настоятельно советуют не оставлять свой храп без обследования и лечения у врача. По их словам, храп может свидетельствовать о недостатке кислорода в крови, что очень вредно для работы мозга. Из-за недополучения мозгом кислорода в таких обстоятельствах развивается склонность к головным болям, повышается уровень стресса и увеличивается вероятность развития депрессии.

Также специалисты пояснили, что частый храп ведет к истончению костей черепа. Это, в свою очередь может поспособствовать развитию ликвореи, при которой происходит истечение цереброспинальной жидкости (ликвора) из трещин или отверстий в костях черепа. Данное нарушение опасно из-за возможности инфицирования ликворной системы и развития тяжелых осложнений, таких как менингит, энцефалит, миелит.

Кроме того, у страдающего храпом человека ухудшается сердечный ритм и повышается риск возникновения заболеваний серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт и инсульт, констатировали ученые.