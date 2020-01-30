Скачать
Четверг, 30.01.2020
Киевская обладминистрация сообщила о подготовке программы по улучшению ж/д перевозок
Киевская обладминистрация сообщила о подготовке программы по улучшению ж/д перевозок
Трамп подписал соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой
Трамп подписал соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)

Эксперты рассказали, сколько на самом деле хранится мясо

Эксперты рассказали, сколько на самом деле хранится мясо
01:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Названы продукты, которые можно хранить как в приготовленном, так и в сыром виде.

Покупая мясо в супермаркете, мы слепо доверяемся указанному на упаковке сроку годности. Но существуют некоторые нормы хранения, которые иногда являются наиболее точными. 

Рассмотрим некоторые из продуктов, которые можно хранить как в приготовленном, так и в сыром виде.

Говядина

В готовом видео это мясо можно хранить 3-4 дня в холодильнике, в сыром — 3-5 дней. Если заморозить приготовленное блюдо из говядины, то оно может успешно храниться там от двух до шести месяцев. А в морозилке кусок сырой говядины спокойно может пролежать до года!

Курица

Приготовленное куриное мясо в холодильнике будет храниться 3-4 дня. В сыром виде всего 1-2 дня. В морозилке неприготовленная курица будет оставаться пригодной еще девять месяцев. А готовая — от двух до шести месяцев.

Яйца: полезные свойства, о которых вы должны знать

Лосось

Например, стейк из лосося или запеченый лосось в холодильнике простоит 3-4 дня. Сырой кусок рыбы — всего 1-2 дня. В морозилке же готовый лосось можно хранить от двух до четырех месяцев, а сырой — от полугода и до восьми месяцев. По истечении указанных сроков годности эти продукты лучше не употреблять в пишу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мясо, Рыба, Срок годности, Сколько хранится мясо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
02 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
03 США откроют в Украине Офис противодействия наркопреступности
04 Футболисты Баварии подрались на тренировке
05 В Минске договорились возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минкульт готовит законопроект о запрете животных в цирках
Минкульт готовит законопроект о запрете животных в цирках
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit
Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit
Объявлена конкурсная программа Берлинского кинофестиваля: список
Объявлена конкурсная программа Берлинского кинофестиваля: список
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь