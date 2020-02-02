Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
Продать собаку - оплатить коммуналку: в "Слуге народа" отреагировали на заявление Брагаря
Продать собаку - оплатить коммуналку: в "СН" отреагировали на заявление Брагаря
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Рецепт дня: рыбные котлеты в соусе
Рецепт дня: рыбные котлеты в соусе

Чтобы мозг работал правильно: необходимые витамины

Смотрите фото (4)
Чтобы мозг работал правильно: необходимые витамины
03:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Поддержание хорошего самочуствия и всех органов невозможно без нормальной работы "самого умного" органа - мозга.

  • 1

    Регулярное употребление витаминов Е, С и А полезно для здоровья мозга, - утверждают медики.

    Действие витаминов

    Витамин Е защищает клетки мозга и содержится в растительном масле и сливочном, молоке, яйцах, зелени мясе.

  • 2

    Витамин С незаменим для активизации мыслительных процессов, и кроме цитрусовых, им богата любая зелень, черная смородина, облепиха и шиповник.

  • 3

    Витамин А образуется из бета-каротина. Темно-зеленые и оранжевые овощи - кладезь бета-каротина. Также витамин А есть в печени трески, болгарском перце, молочных продуктах, рыбе.

    Максимально стимулируют активность мозга такие макроэлементы как глюкоза, железо, фосфор. А калий улучшит память.

Составляем рацион правильно: как питаться, чтобы сохранить молодость и красоту

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Мозг, Здоровье, Витамины, Память, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
02 Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
03 Газ упал в цене на половину: Минфин обнародовал данные за январь по импортному топливу
04 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
05 Самолет с эвакуированными из Китая гражданами четырех стран сел в ФРГ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России 13 человек отравились хлоркой
В России 13 человек отравились хлоркой
В Одессе прошел выпуск офицеров ВМС ВСУ (Фото)
В Одессе прошел выпуск офицеров ВМС ВСУ (Фото)
Опасный вирус: РФ скоро начнет эвакуацию своих граждан из Китая
РФ скоро начнет эвакуацию своих граждан из Китая
Чтобы мозг работал правильно: необходимые витамины
Чтобы мозг работал правильно: необходимые витамины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь