Чтобы мозг работал правильно: необходимые витамины

Витамин Е защищает клетки мозга и содержится в растительном масле и сливочном, молоке, яйцах, зелени мясе.

Регулярное употребление витаминов Е, С и А полезно для здоровья мозга, - утверждают медики.

Витамин С незаменим для активизации мыслительных процессов, и кроме цитрусовых, им богата любая зелень, черная смородина, облепиха и шиповник.

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Витамин А образуется из бета-каротина. Темно-зеленые и оранжевые овощи - кладезь бета-каротина. Также витамин А есть в печени трески, болгарском перце, молочных продуктах, рыбе.

Максимально стимулируют активность мозга такие макроэлементы как глюкоза, железо, фосфор. А калий улучшит память.