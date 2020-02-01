Скачать
Суббота, 01.02.2020
"Нормандский саммит": у Зеленского надеются на проведение выборов в ОРДЛО в конце октября
"Нормандский саммит": у Зеленского надеются на проведение выборов в ОРДЛО в конце октября
Коронавирус и посылки из Китая: в ВОЗ развеяли страхи
Коронавирус и посылки из Китая: в ВОЗ развеяли страхи
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Марион Котийяр вместе с учеными отправилась в Антарктиду: причина
Марион Котийяр вместе с учеными отправилась в Антарктиду: причина

Две-три чашки в день: почему мужчинам полезно регулярно пить кофе

Две-три чашки в день: почему мужчинам полезно регулярно пить кофе
21:14 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Оказывается, среди всех существующих напитков есть тот, благодаря которому мужчины могут быть спокойны о своем здоровье.

Правда, употреблять его не стоит в том случае, если представитель сильного пола регулярно налегает на спиртные напитки, потому что можно заполучить массу проблем со здоровьем, начиная от повышенного артериального давления и заканчивая инфарктом.

Речь идет о натуральном кофе. Этот напиток обладает большим количеством целебных для здоровья веществ, но считается наиболее полезным для мужчин. Все дело в том, что не так давно ученые одного из итальянских институтов обнародовали данные крайнего исследования, в результате которого они вывели идеальную формулу защиты от рака простаты и заключается она в ежедневном употреблении натурального кофе.

Как мы знаем, рак предстательной железы является распространенным заболеванием у мужчин после 40 лет, но на практике у медиков встречаются и совсем молодые пациенты. В связи с неутешительной статистикой, ученые озадачились вопросом о том, как можно защитить мужчину от этого онкологического заболевания.

В течение нескольких лет исследовали собирали данные у семи тысяч мужчин относительно их образа жизни и рациона питания. Сопоставив всю полученную информацию, ученые пришли к единогласному решению - те, кто пьет натуральный кофе каждый день, заболевают раком простаты в 2 раза реже.

Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза

Также, им удалось выяснить, что именно кофеин обладает секретным свойством остановки роста раковых клеток, потому что другие мужчины, употребляющие кофе без кофеина, попадали в ту же групп риска перед раком предстательной железы, что и все остальные, кто кофе не пьет вообще.

По словам исследователей, в день мужчина может выпивать 2-3 чашечки натурального кофе. Это позволит ему самостоятельно защититься от онкологии, а если он все-таки заболеет, то у него будет гораздо больше шансов вылечиться, ведь под воздействием кофеина раковые клетки не могут так быстро делиться и образовывать опухоль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Кофе, Польза, Мужское здоровье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
02 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
03 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
04 Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
05 Маникюр 2020: ТОП-7 трендов стильного нейл-арта (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Крупный &quot;займ&quot;: Украина привлекла в Госбюджет 51 млрд гривен
Украина привлекла в Госбюджет 51 млрд гривен
WhatsApp не для всех: на &quot;старых&quot; смартфонах приложение не будет работать
WhatsApp не для всех: на "старых" смартфонах приложение не будет работать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь