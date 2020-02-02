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Легкие бывших курильщиков могут самостоятельно восстанавливаться

Легкие бывших курильщиков могут самостоятельно восстанавливаться
03:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Легкие бывших курильщиков могут самостоятельно восстанавливать поврежденные потреблением табака участки.

У людей, бросивших курить, легкие могут самостоятельно восстанавливать поврежденные длительным потреблением табака участки.

Об этом свидетельствуют результаты исследований британских ученых, сообщает BBC.

«Ваши легкие обладают почти магической способностью восстанавливать некоторые повреждения, вызванные курением - но только если вы перестанете курить», - утверждают ученые.

Ранее считалось, что мутации, которые приводят к раку легких, являются постоянными и продолжаются даже после отказа от курения. Однако британские исследователи обнаружили, что несколько неповрежденных клеток могут восстановить легкие.

Почему так происходит, пока не выяснено. После отказа от курения эти неповрежденные клетки, которые ученые назвали «ядерным бункером», растут и заменяют поврежденные участки в легких - в результате они выглядят так, как будто человек никогда не курил.

Ученые подчеркивают, что легкие могут восстанавливаться даже у курильщиков со стажем 40 лет.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2813, которым среди прочего предлагается запретить продажу электронных сигарет и табачных изделий лицам до 21 года.

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Курение, Врач, Легкие, Доктор.
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