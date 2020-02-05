Ученые назвали целебные свойства лаврового листа

Новости шоу бизнеса:Лавровое масло — это отличный продукт, который стоит всегда держать под рукой.

Лавровое масло обладает антисептическими и обезболивающими свойствами, а также это мощный природный антибиотик.

Эксперты рассказали о том, как приготовить такое масло самостоятельно. У вас в доме всегда будет недорогое многофункциональное средство, история которого насчитывает тысячелетия.

Древние греки и римляне считали лавр даром богов и растением победителей, которым они могут распоряжаться по праву.

5 полезных свойств лаврового масла

Лавр помогает нам расслабиться, снимает стресс и освобождает разум и тело от напряжения.

Также лавровый лист улучшает вкус готовых блюд.

Добавляйте его в мясные блюда, супы, рагу и соусы.

Способствует расслаблению мышц

Лавровое масло сужает кровеносные сосуды, сокращает и расслабляет мышцы с помощью нервных импульсов, а также улучшает кровообращение.

Лавровое масло очень полезно при мигрени.

Если вы страдаете от боли в шее или плечах, попробуйте сделать расслабляющий массаж с этим маслом.

Понижает температуру

Если вы страдаете от гриппа или простуды, обязательно делайте паровые ванночки или горячие компрессы с лавровым маслом.

Лавровое масло борется с инфекционными возбудителями, которые вызывают простуду.

Кроме того, оно регулирует температуру тела и способствует потоотделению.

Отличный антибиотик

Лавровое масло обладает ярко выраженными свойствами антибиотика. Оно блокирует размножение болезнетворных микробов, бактерий и грибков.

Лавровым маслом можно дезинфицировать маленькие раны, порезы, ожоги и ссадины.

Оно не дает побочных эффектов, и его полезно иметь дома всем, у кого есть маленькие дети, которые постоянно ходят в ссадинах и синяках.

Лавровое масло полезно для кожи

Это масло богато витаминами, минералами и антиоксидантами, оно также заботится о здоровье нашей кожи.

Не забывайте о всех его противовоспалительных и противомикробных свойствах, которые сохраняют кожу чистой и свободной от токсинов и предотвращают преждевременное старение и повреждение эпидермиса.

Способствует росту волос

Лавровое масло — это отличное натуральное средство против перхоти, которое стимулирует кровообращение кожи головы и улучшает здоровье волос, стимулируя их рост.

Его также издревле использовали для уничтожения вшей.

Как приготовить лавровое масло самостоятельно?

Вам понадобится: 1, 5 столовые ложки лаврового листа (15 г), 1 чашка миндального масла (200 г).

Кухонные принадлежности: 1 стеклянная банка емкостью в 200 мл.

Способ приготовления:

Приготовить лавровое масло дома проще простого.

Просто запаситесь терпением. Когда вы его приготовите, вам нужно будет подождать 40 дней, пока оно созреет.

Тщательно вымойте и простерилизуйте стеклянную банку.

Убедитесь, что лавровые листья чистые, на них нет никакой пыли или мусора.

Положите листья в банку и залейте их миндальным маслом.

Закройте герметичной крышкой и оставьте настаиваться на 40 дней.