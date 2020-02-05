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Среда, 05.02.2020
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Названы важнейшие продукты, которые должны быть в каждом холодильнике

Названы важнейшие продукты, которые должны быть в каждом холодильнике
05:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Полезные для здоровья продукты, способные улучшить работу иммунной системы и оптимизировать энергетический баланс.

У вас дома всегда должны быть свежие яблоки. В их составе есть мощные антиоксиданты, защищающие человеческий организм от разрушительного воздействия свободных радикалов. В яблоках, кроме того, есть нужная для правильной работы ЖКТ клетчатка.

Еще один полезный фрукт — банан. Сейчас распространено мнение, согласно которому бананы являются чрезмерно калорийными, поэтому от них следует отказаться, но на самом деле бананы очень важны. В них есть не только клетчатка, но и калий, необходимый организму для регуляции давления.

Основным источником клетчатки, растительных белков, а также цинка, магния, железа и витаминов группы B являются бобовые. Фасоль, горох, нут, и так далее — все эти продукты не просто так являются основной вегетарианской диеты.

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Другие полезные для организма продукты — это ягоды (например — черника), капуста, рыба (особенно та, которая богата кислотами омега-3), кале (плохо известная капуста, богатая витамином K), овсянка (это, как все знают, идеальный завтрак), цельнозерновые продукты (коричневый рис, перловка), а также кефир.

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