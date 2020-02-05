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Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте

Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
07:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи объяснили, почему людям бывает так тяжело худеть в среднем и старшем возрасте, а также рассказали о том, как с этим справиться.

Воздействие гормонов и утрата мышечной массы - ключевые факторы, которые приводят к возрастному набору веса.

Вне зависимости от того, насколько стройными и спортивными вы были в молодости, с наступлением определённого возраста в организме происходят физиологические изменения, из-за которых появляется животик и неприятные объемы жира на руках. Существует целый ряд причин - от изменения гормонального уровня до утраты мышечной массы - которые это объясняют. В любом случае, быстрые утренние пробежки не помогут человеку 50 лет, который хотел бы сжечь лишние калории, полученные во время плотного завтрака.

Однако британские врачи настаивают на том, что возрастная прибавка веса не является неизбежной, и этот процесс можно приостановить. Речь идет не только о снижении количества калорий, но и об изменении всего образа жизни, включая уровень физических нагрузок и питания. Тестостерон у мужчин - секрет их более стройных талий. Этот гормон является гидрофобной молекулой, которая приклеивается в жиру, из-за чего под кожей оказывается меньше его запасов. Тестостерон также помогает строить мышцы, ускорять метаболизм и сохранять чувствительность к инсулину, предотвращающую диабет.

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В женском организме речь идет о балансе между прогестероном и эстрогеном. Повышенный уровень эстрогена приводит к образованию жировой ткани. У молодых женщин этот процесс не так развит из-за высокого уровня прогестерона, Однако после 35 оба этих гормона начинают снижаться в преддверии менопаузы. Еще одной причиной возникновения лишнего веса в возрасте является утрата мышечной массы, которая замедляет метаболизм.

Как же противостоять этому процессу? Во-первых, необходимо увеличить уровень нагрузок, и не только аэробных вроде пешей ходьбы и бега. Следует приучить себя к упражнениям на сопротивление, которые более важны в среднем возрасте, чем в 25 лет. Именно эти упражнения заставляют мышцы работать. Во-вторых, в рацион необходимо включить больше белков. Белковые коктейли особенно нужны пожилым людям для строительства мышечной массы и поддержания метаболических процессов на стабильном уровне. Людям в возрасте необходимо получать достаточное количество белков ежедневно.

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Здоровье, Лишний вес, Вес, Возраст, Советы медиков.
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