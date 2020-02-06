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Еще одна опасность вейпинга: в США зафиксировали необычный случай

Еще одна опасность вейпинга: в США зафиксировали необычный случай
01:57 Сегодня Телеграф naked-science Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Всего несколько сеансов вейпинга стали причиной проблем с дыханием у подростка.

Американские врачи столкнулись с необычным случаем: девочка-подросток без астмы или респираторных заболеваний в анамнезе поступила в больницу с сухим кашлем, потерей голоса и затрудненным глотанием. Эти симптомы начались с легкого першения и сухости в горле и развивались на протяжении двух недель.

Сначала у девочки заподозрили аллергию, но прием лоратадина не оказал никакого эффекта. Пациентке назначили трехдневный курс преднизона (препарат против аллергий неизвестного генеза и аутоиммунных заболеваний), после которого она почувствовала себя немного лучше, но затем снова начала ощущать, что словно "дышит через соломинку".

После обращения в отделение неотложной помощи с острым респираторным расстройством девочке внутривенно вводили антибиотики пенициллинового ряда, а также рацемический адреналин в виде ингаляций (для снятия бронхиального спазма). Окончательный диагноз подростку поставили врачи Детского национального госпиталя в Вашингтоне. Статья об этом случае опубликована 5 февраля в издании Pediatrics.

Легкие бывших курильщиков могут самостоятельно восстанавливаться

Осмотр горла пациентки показал умеренную припухлость и частичную закупорку дыхательных путей густой слизью. У девочки не было аутоиммунных расстройств или контактов с животными в недавнем прошлом. Все прививки были сделаны в соответствии с календарем вакцинаций, а температура больной колебалась в пределах нормы. Сперва у девочки подозревали эпиглоттит — бактериальное заболевание дыхательных путей, проявляющееся воспалением надгортанника. Однако анализы на выявление инфекций (как бактериальных, так и вирусных) показали отрицательный результат.

Во время беседы с врачами пациентка призналась, что на протяжении двух месяцев до появления симптомов несколько раз (не более пяти) курила электронные сигареты с ароматизированными добавками. От последнего сеанса вейпинга до начал проблем с дыхательными путями прошло около двух недель.

"Использование подростком электронных сигарет является наиболее правдоподобной причиной опасного для жизни эпиглоттита, — говорит одна из авторов статьи Кэтлин Феррер. — Этот необычный случай дополняет растущий список токсических эффектов, связанных с вейпингом".

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 14 января 2020 года 2668 человек в США были госпитализированы в связи с заболеваниями дыхательных путей, которые были связаны с употреблением электронных сигарет. 61 человек погиб, самой молодой жертве вейпинга было всего 15 лет.

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США, Курение, Электронные сигареты, Вэйпинг.
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