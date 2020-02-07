На подъеме: как научиться засыпать и рано вставать

Новости шоу бизнеса:Можно ли превратиться из "совы" в "жаворонка? Простые методы помогут засыпать раньше!

Не секрет, что у каждого человека на нашей планете свой жизненный ритм, в связи с чем засыпать и просыпаться приходится в определенное время. Но иногда внутренние часы дают сбой и люди делятся на "сов" и "жаворонков" не зависимо от того, в какое время нужно проснуться.

Если пик вашей активности приходится на вечер, это значит, что вы "сова". Если вам лучше работается в утренние часы, поздравляем – вы "жаворонок". Кажется, что изменить эту природу человека невозможно. Но это не совсем так, считают специалисты. Медики рассказали, как без вреда для здоровья можно перенастроиться.

Как правило, у "жаворонков" всегда больше времени для продуктивной деятельности, а "совы", хоть и обладают меньшей способностью к панике и дезориентации, все же несут вред своему здоровью из-за большого выброса гормонов (это своего рода допинг, позволяющий быть активным в вечернее и ночное время, но допинг в любом проявлении бесследно не проходит).

Если вы действительно готовы настроить организм по-новому (а в этом деле главное ваше желание), то нужно соблюдать ряд правил. Во-первых, несмотря на трудность подъема с будильником, нужно это делать немедленно, с первым же звоночком. Представляйте каждым утром о том, какие добрые дела вы можете сделать для себя за этот день, заодно и пробуждение станет приносить радость. Спустя какое-то время мозг будет принимать звонок будильника как должное и нечто хорошее.

Разумеется, нужно соблюдать режим сна. Проснуться в 9 утра будет сложнее, если вы уснули всего пару часов назад. Возьмите за правила ложиться и вставать в одно и то же время.

Обязательно купите удобные матрас и подушку. Это принесет удовлетворение ото сна и заставит вас утром чувствовать себя более счастливым. Также для бодрости принимайте витамины, которые так важны в весенний период. Перед сном обязательно посетите расслабляющую ванну, она будет успокаивать и дарить ощущение легкости.

К тому же ученые установили, что каждый человек по своей природе должен быть "жаворонком".