Стоп-продукты: откажитесь от этой еды раз и навсегда

В первую очередь западные эксперты назвали рафинированную муку. Именно из-за нее происходит резкое повышение и падение уровня глюкозы в крови, что может способствовать развитию диабета. Специалисты рекомендуют заменить рафинированную муку на цельнозерновую.
Далее в списке идут колбасные изделия. Диетологи напоминают, что они наполовину состоят из различных добавок, крахмала и других не самых полезных веществ для организма.
Также мало пользы приносят человеку обезжиренные молочные продукты. По результатам исследования ученых Гарвардского университета, такие продукты обычно содержат сахар. Кроме того, они гораздо менее питательные, чем с нормальным уровнем жирности.
В "черный список" также попала выпечка, снэки, полуфабрикаты и продукты с со следующими надписями - "без сахара", "низкокалорийный". И, конечно, никому и никогда диетологи не рекомендуют употреблять алкоголь и переработанное мясо.