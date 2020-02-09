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Стоп-продукты: откажитесь от этой еды раз и навсегда
Стоп-продукты: откажитесь от этой еды раз и навсегда

Стоп-продукты: откажитесь от этой еды раз и навсегда

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Стоп-продукты: откажитесь от этой еды раз и навсегда
03:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Фразу о том, что "есть можно все, но в меру" испанские диетологи назвали заблуждением, а также перечислили несколько продуктов, которые есть нельзя никому и никогда.

  • 1

    В первую очередь западные эксперты назвали рафинированную муку. Именно из-за нее происходит резкое повышение и падение уровня глюкозы в крови, что может способствовать развитию диабета. Специалисты рекомендуют заменить рафинированную муку на цельнозерновую.

  • 2

    Далее в списке идут колбасные изделия. Диетологи напоминают, что они наполовину состоят из различных добавок, крахмала и других не самых полезных веществ для организма.

  • 3

    Также мало пользы приносят человеку обезжиренные молочные продукты. По результатам исследования ученых Гарвардского университета, такие продукты обычно содержат сахар. Кроме того, они гораздо менее питательные, чем с нормальным уровнем жирности.

  • 4

    В "черный список" также попала выпечка, снэки, полуфабрикаты и продукты с со следующими надписями - "без сахара", "низкокалорийный". И, конечно, никому и никогда диетологи не рекомендуют употреблять алкоголь и переработанное мясо.

Как исключить сладкое из своего рациона

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Здоровье, Продукты, Запрещенные продукты.
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