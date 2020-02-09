Стоп-продукты: откажитесь от этой еды раз и навсегда

1 В первую очередь западные эксперты назвали рафинированную муку. Именно из-за нее происходит резкое повышение и падение уровня глюкозы в крови, что может способствовать развитию диабета. Специалисты рекомендуют заменить рафинированную муку на цельнозерновую.

2 Далее в списке идут колбасные изделия. Диетологи напоминают, что они наполовину состоят из различных добавок, крахмала и других не самых полезных веществ для организма.

3 Также мало пользы приносят человеку обезжиренные молочные продукты. По результатам исследования ученых Гарвардского университета, такие продукты обычно содержат сахар. Кроме того, они гораздо менее питательные, чем с нормальным уровнем жирности.