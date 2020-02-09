Головная боль: продукты, которые действительно помогают

1 Орехи и семена В орехах и семенах содержится большое количество полезного элемента магния. Его нехватка в организме может провоцировать частые головные боли. Периодически страдаете от боли в висках и в области лба? Сдайте анализы и убедитесь, что с магнием у вас все в порядке. Если в организме действительно мало магния, или вы просто серьезно относитесь к своему здоровью и профилактике заболеваний, то включите в рацион больше орехов и семян. Миндаль, грецкие орехи, кунжут, тыквенные семечки, фундук — все они очень полезные и вкусные.

2 Бобовые Растительная пища — это вкусный и эффективный способ, который поможет поднять уровень магния до здоровой нормы. Бобовые — это ценный источник клетчатки, витаминов, минералов и уже упомянутого выше магния. Обедайте фасолью, чечевицей, горохом или нутом, чтобы всегда оставаться бодрым и не болеть. Полезный совет: чтобы сократить время приготовления бобовых, замочите их на ночь в обычной воде и только потом варите.

3 Брокколи Головная боль может быть вызвана также недостатком в организме витаминов группы В. Именно они вырабатывают энергию, которую нервные клетки тратят на борьбу со стрессом и обеспечение должного уровня работоспособности. Большое количество витаминов группы В содержится в брокколи. Эта полезная капуста буквально "напичкана" питательными веществами, так что смело употребляйте ее в качестве самостоятельного блюда или гарнира.

4 Бананы В сладких бананах содержится полезное вещество триптофан, которое провоцирует выработку в организме серотонина (так называемый гормон удовольствия). Этот гормон не только дарит хорошее настроение, но и снимает симптомы усталости, депрессии и головной боли. Если у вас слегка заболела голова, не спешите глотать таблетки. Перекусите бананом. Возможно, этого будет вполне достаточно, чтобы справиться с болевыми ощущениями.

5 Перец чили или кайенский перец Пикантный перчик придет на помощь, если у вас болит голова. Весь секрет в том, что в перце содержится капсаицин, который стимулирует нервные окончания, передающие сигналы мозгу. В результате кровь лучше циркулирует, спазм снимается, а голова не болит. А еще острый перец представляет собой эффективное обезболивающее средство, поэтому он довольно быстро устраняет болевые симптомы.

6 Авокадо Авокадо — это источник полезных жиров омега-3, которые необходимы организму для крепкого иммунитета и здоровой сердечно-сосудистой системы. Если у человека нехватка этих веществ, то начинаются нарушения в работе сердца и сосудов и падают защитные силы, которые противостоят микробам и бактериям. Нехватка омега-3 также может быть причиной головных болей. Обязательно включите авокадо в свой рацион. Это вкусно, питательно и очень полезно. Авокадо можно добавлять в салаты и готовить из него аппетитные тосты.

7 Жирная рыба Жирная рыба — это еще один важный источник омега-3. Если вы будете употреблять ее регулярно, то головные боли будут обходить вас стороной. Питательные вещества, которые в больших количествах содержатся в этом продукте, укрепляют стенки сосудов и благоприятно влияют на работу сердца, а также активируют умственную деятельность и успокаивают нервную систему. Советуем есть жирную рыбу на обед или ужин, сочетая ее с овощными гарнирами. Заправляйте ее лимонным соком, чтобы блюдо получилось еще более нежным и вкусным.

8 Вода Одна из самых коварных и серьезных причин головной боли — это обезвоживание организма. Обезвоживание может быть разной степени. При легкой возможны головные боли, а вот при более тяжелой последствия могут быть куда более серьезными. Процесс потери влаги идет непрерывно, поэтому так важно соблюдать грамотный питьевой режим. Если вам тяжело пить стакан воды каждые час-полтора, то ставьте себе напоминание в телефоне или пейте ароматизированную воду — она нравится вкусовым рецепторам гораздо больше.

9 Картофель Удивительно, но факт: одним из самых эффективных средств против головной боли является обычный картофель. Важно лишь приготовить его правильно, то есть отварить или запечь в мундире. В такой картошке содержится большое количество калия, который справляется с головной болью за считаные минуты.