Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
Главные события недели: Эрдоган в Киеве, земельная реформа, Зеленский в Италии и другие
Главные события недели
Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
Оскар-2020: немного о претендентах на "Лучшую мужскую роль"
Оскар-2020: немного о претендентах на "Лучшую мужскую роль"

Головная боль: продукты, которые действительно помогают

Смотрите фото (11)
Головная боль: продукты, которые действительно помогают
20:29 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: formulazdorovya.com

Новости шоу бизнеса:Если под рукой не оказалось необходимых лекарств или вы попросту не хотите пичкать свой организм химией, то любые из этих 10 продуктов вам обязательно помогут.

  • 1

    Орехи и семена

    В орехах и семенах содержится большое количество полезного элемента магния. Его нехватка в организме может провоцировать частые головные боли. Периодически страдаете от боли в висках и в области лба? Сдайте анализы и убедитесь, что с магнием у вас все в порядке.

    Если в организме действительно мало магния, или вы просто серьезно относитесь к своему здоровью и профилактике заболеваний, то включите в рацион больше орехов и семян. Миндаль, грецкие орехи, кунжут, тыквенные семечки, фундук — все они очень полезные и вкусные.

  • 2

    Бобовые

    Растительная пища — это вкусный и эффективный способ, который поможет поднять уровень магния до здоровой нормы. Бобовые — это ценный источник клетчатки, витаминов, минералов и уже упомянутого выше магния. Обедайте фасолью, чечевицей, горохом или нутом, чтобы всегда оставаться бодрым и не болеть.

    Полезный совет: чтобы сократить время приготовления бобовых, замочите их на ночь в обычной воде и только потом варите.

  • 3

    Брокколи

    Головная боль может быть вызвана также недостатком в организме витаминов группы В. Именно они вырабатывают энергию, которую нервные клетки тратят на борьбу со стрессом и обеспечение должного уровня работоспособности.

    Большое количество витаминов группы В содержится в брокколи. Эта полезная капуста буквально "напичкана" питательными веществами, так что смело употребляйте ее в качестве самостоятельного блюда или гарнира.

  • 4

    Бананы

    В сладких бананах содержится полезное вещество триптофан, которое провоцирует выработку в организме серотонина (так называемый гормон удовольствия). Этот гормон не только дарит хорошее настроение, но и снимает симптомы усталости, депрессии и головной боли.

    Если у вас слегка заболела голова, не спешите глотать таблетки. Перекусите бананом. Возможно, этого будет вполне достаточно, чтобы справиться с болевыми ощущениями.

  • 5

    Перец чили или кайенский перец

    Пикантный перчик придет на помощь, если у вас болит голова. Весь секрет в том, что в перце содержится капсаицин, который стимулирует нервные окончания, передающие сигналы мозгу. В результате кровь лучше циркулирует, спазм снимается, а голова не болит.

    А еще острый перец представляет собой эффективное обезболивающее средство, поэтому он довольно быстро устраняет болевые симптомы.

  • 6

    Авокадо

    Авокадо — это источник полезных жиров омега-3, которые необходимы организму для крепкого иммунитета и здоровой сердечно-сосудистой системы. Если у человека нехватка этих веществ, то начинаются нарушения в работе сердца и сосудов и падают защитные силы, которые противостоят микробам и бактериям. Нехватка омега-3 также может быть причиной головных болей.

    Обязательно включите авокадо в свой рацион. Это вкусно, питательно и очень полезно. Авокадо можно добавлять в салаты и готовить из него аппетитные тосты.

  • 7

    Жирная рыба

    Жирная рыба — это еще один важный источник омега-3. Если вы будете употреблять ее регулярно, то головные боли будут обходить вас стороной. Питательные вещества, которые в больших количествах содержатся в этом продукте, укрепляют стенки сосудов и благоприятно влияют на работу сердца, а также активируют умственную деятельность и успокаивают нервную систему.

    Советуем есть жирную рыбу на обед или ужин, сочетая ее с овощными гарнирами. Заправляйте ее лимонным соком, чтобы блюдо получилось еще более нежным и вкусным.

  • 8

    Вода

    Одна из самых коварных и серьезных причин головной боли — это обезвоживание организма. Обезвоживание может быть разной степени. При легкой возможны головные боли, а вот при более тяжелой последствия могут быть куда более серьезными.

    Процесс потери влаги идет непрерывно, поэтому так важно соблюдать грамотный питьевой режим. Если вам тяжело пить стакан воды каждые час-полтора, то ставьте себе напоминание в телефоне или пейте ароматизированную воду — она нравится вкусовым рецепторам гораздо больше.

  • 9

    Картофель

    Удивительно, но факт: одним из самых эффективных средств против головной боли является обычный картофель. Важно лишь приготовить его правильно, то есть отварить или запечь в мундире. В такой картошке содержится большое количество калия, который справляется с головной болью за считаные минуты.

  • 10

    Имбирь

    Имбирь — это не только прекрасное противовоспалительное и антисептическое средство, но и отличная альтернатива болеутоляющим препаратам. Если заломило в висках или вас внезапно посетила мигрень, приготовьте себе отвар на основе имбиря, который в кратчайшие сроки снимет симптомы головной боли и нормализует давление.

    Таким простым способом вы не только избавитесь от приставучей и надоедливой боли, но и укрепите иммунитет.

Стоп-продукты: откажитесь от этой еды раз и навсегда

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Головная боль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Невероятные существа нашей планеты (Фото)
03 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
04 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
05 Renault Duster оснастили турбомотором от Mercedes
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола
Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола
День в ООС: ранен украинский защитник
День в ООС: ранен украинский защитник
Чумак рассказал, какими будут зарплаты в Офисе Генрокурора
Чумак рассказал, какими будут зарплаты в Офисе Генрокурора
Безопасная культура: ГМО-сорт &quot;золотой рис&quot; одобрили для питания
Безопасная культура: ГМО-сорт "золотой рис" одобрили для питания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь